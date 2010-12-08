مسافرآستانه عملکردی ضعیف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نیما دهقان که به تازگی نمایش "آنفولانزای خوکی" را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برده است چهارشنبه 17 آذرماه در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت کنونی تئاتر پرداخت. به دلیل نبود هماهنگی‌های لازم در مجموعه تئاتر شهر این نشست در سالن کنفرانس برگزار نشد و دهقان با اعتراض به این وضعیت گفت: این حق من به عنوان یک کارگردان است که از سالن کنفرانس مجموعه‌ای که در آن کار می‌کنم استفاده کنم.



وی وضعیت کنونی تئاتر را مناسب ندانست و گفت: اولین مشکل این است که با گروه‌های نمایش قرارداد بسته نمی‌شود. شورای حمایتی به جای شورای ساخت تشکیل شده که بدون حضور من به عنوان کارگردان و بدون در دانستن برآورد نمایش من پشت درهای بسته برای بودجه و هزینه‌های تئاتر من تصمیم می‌گیرد.



کارگردان "آنفولانزای خوکی" با اشاره به تأمین هزینه‌های اجرای نمایش به صورت شخصی یادآور شد: اگر یارانه‌های تئاتر دولتی در کشور ما وجود دارد این حق همه کارگردان‌ها است که از آن استفاده کنیم. برای اجرای "آنفولانزای خوکی" سالن سایه مناسب نبود و ما برای اجرای این نمایش سالن را با هزینه شخصی خود تجهیز کردیم.



دهقان متذکر شد اگر شورای حمایت بدون حضور او برای بودجه و هزینه‌های نمایش"آنفولانزای خوکی" تصمیم بگیرد به این عملکرد اعتراض و حتی اجرای نمایش خود را تعطیل می‌کند. وی با اشاره به اینکه شرایط تئاتر خصوصی بر خلاف تماشاخانه ایرانشهر در مجموعه تئاتر شهر فراهم نیست توضیح داد: در تئاتر شهر به گروه گفته می‌شود که دو اجرا در روز داشته باشند و تازه ساعت اجرای نمایش را هم به گروه تحمیل می‌کنند.



کارگردان نمایش‌های "لوله"، "دو متر در دو متر جنگ" و "خنکای ختم خاطره" ضمن ضعیف دانستن عملکرد مدیرکل هنرهای نمایشی تأکید کرد: آقای حسین مسافرآستانه از سالمترین و اخلاقی‌ترین مدیران تئاتری هستند ولی گویا شرایط برای کار ایشان فراهم نشده است زیرا به لحاظ اجرایی عملکرد بسیار ضعیفی دارند.



دهقان معتقد است تئاتر ما نیاز به مدیر سیاست‌گذار ندارد بلکه نیازمند مدیری اجرایی است تا بتواند از گروه‌ها و هنرمندان دفاع کند و به وضعیت قراردادها و بودجه نمایش‌ها رسیدگی کند.



وی با اشاره به اعتراض نکردن اکثر هنرمندان تئاتر نسبت به شرایط فعلی یادآور شد: خیلی از همکاران من می‌ترسند که به خاطر اعتراض به آن‌ها انگ‌هایی زده شود .ما نیازمند قانونی نظام‌مند در تئاتر هستیم.



کارگردان نمایش‌های "مادر مانده" و "کادانس" با اشاره به عصبی بودن شرایط کنونی تئاتر برای کارگردان‌ها تصریح کرد: این عصبیت تأثیر خود را تا دو سال دیگر در تئاتر ایران می‌گذارد.