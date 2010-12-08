قزل سفلو هم طلایی شد/ پایان کار نمایندگان ایران با کسب 13 مدال رنگارنگ

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت‌های ووشو قهرمانی جوانان جهان تیم کشورمان موفق به کسب سه مدال طلا، پنج نقره و پنج برنز و جمعا 13 مدال شد. در ادامه رقابت‌های روز پایانی در بخش ساندا مردان و در فینال وزن 65- کیلوگرم میلاد قزل سفلو با حساب 2 بر یک حریف ویتنامی خود را مغلوب کرد و سومین مدال طلای کاروان ایران را بدست آورد.

در فینال وزن 56- کیلوگرم هژیر رحمانی با حساب 2 بر یک نتیجه را به حریفی از روسیه واگذار کرد و صاحب گردن آویز نقره شد. شهاب ولی نیز در وزن 80- کیلوگرم به دلیل برخورد با نماینده رژیم اشغالگر قدس و برای دفاع از حقانیت مردم فلسطین از شرکت در این مسابقه امتناع کرد و صاحب گردن آویز برنز شد.

در ساندای بانوان و در فینال وزن 48- کیلوگرم سونیا شاه محمدی طی 2 راند مغلوب نماینده چین شد و مدال نقره گرفت. سوده عزتی هم در بازی نهایی وزن 52- کیلوگرم در دو راند متوالی به حریفی از ویتنام باخت و به مدال نقره بسنده کرد.

در بخش تالوی نیز بعد از ظهر امروز ورزشکاران در فرم "نن دائو" باهم رقابت کردند که در رده سنی 12 تا 15 سال مریم عصمتی با کسب 37/9 امتیاز مدال نقره گرفت. وی صبح امروز یک مدال طلا کسب کرده بود.

در فرم تای "چی چوان" رده سنی 15 تا 18 سال فرشید اسدیان با امتیاز 36/9 به مقام چهارم بسنده کرد. همچنین در این فرم و در بخش دختران نیز محدثه اسماعیلی با 30/9 امتیاز در جایگاه هشتم ایستاد. تیم 2 نفره دوئیلین کشورمان متشکل از فرشید اسدیان و رحیم موسی نیز با 35/9 امتیاز در جایگاه پنجم جهان قرار گرفت.