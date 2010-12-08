18 پرونده از زنجان در کمیته فنی اداره کل ثبت آثار تاریخی تائید شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهرداد عسگریان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 40 پرونده از سوی معاونت میراث فرهنگی استان زنجان در نخستین همایش ثبت آثار ملی کشور مطرح شد.
وی ادامه داد: پرونده های تأیید شده در جلسه بعدی شورای سیاست گذاری ثبت سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور مطرح و سپس به ثبت نهایی می رسند.
عسگریان افزود: استان زنجان نزدیک به 700 اثر تاریخی دارد که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
معاون میراث فرهنگی استان زنجان بیان کرد: 83 اثر ملی به ثبت رسیده در زنجان به بناهای تاریخی سراسر این استان مربوط میشود.
عسگریان ادامه داد: گنبد سلطانیه زنجان هفتمین اثر تاریخی ایران به شمار میآید که در فهرست میراث جهانی ثبت شده است.
وی افزود: معاونت میراث فرهنگی این استان برای ثبت ملی آثار زنجان تمامی تلاش خود را میکند.
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