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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۶

18 پرونده از زنجان در کمیته فنی اداره کل ثبت آثار تاریخی تائید شد

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی زنجان گفت: 18 پرونده ثبت آثار استان زنجان در کمیته فنی اداره کل ثبت آثار تاریخی مورد تائید قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهرداد عسگریان  ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 40 پرونده از سوی معاونت میراث فرهنگی استان زنجان در نخستین همایش ثبت آثار ملی کشور مطرح شد.
 
وی ادامه داد: پرونده های تأیید شده در جلسه بعدی شورای سیاست گذاری ثبت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور مطرح و سپس به ثبت نهایی می رسند.
 
عسگریان افزود: استان زنجان نزدیک به 700 اثر تاریخی دارد که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
 
معاون میراث فرهنگی استان زنجان بیان کرد: 83 اثر ملی به ثبت رسیده در زنجان به بناهای تاریخی سراسر این استان مربوط می‌شود.
 
عسگریان ادامه داد: گنبد سلطانیه زنجان هفتمین اثر تاریخی ایران به شمار می‌آید که در فهرست میراث جهانی ثبت شده است.
 
وی افزود: معاونت میراث فرهنگی این استان برای ثبت ملی آثار زنجان تمامی تلاش خود را می‌کند.
 
کد مطلب 1206819

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