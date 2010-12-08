600 تن اقلام غذایی بین هیئت های مذهبی گلستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسن اصلانی ظهر چهارشنبه در نشست این سازمان افزود: امسال نیز، قبل از آغاز ماه محرم، اقلام مورد نیاز مساجد و هیئت های مذهبی شامل 405 تن برنج داخلی با کیفیت مناسب، حدود 97 تن روغن و 97 تن قند و شکر از سوی سازمان بازرگانی استان تهیه و از چند روز پیش، از طریق سازمان ها و نهادهای مسئول در امور تبلیغی در اختیار مساجد و هیئت های مذهبی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: توزیع اقلام بر اساس آمار جمعیت هیئت ها و مساجد و همچنین جمعیت نفوس هر منطقه و شهرستان است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی گلستان تاکید کرد: مسئولان هئیت های مذهبی می توانند برای دریافت سهمیه مورد نیاز خود، در گرگان به سازمان تبلیغات اسلامی استان و در شهرستان ها به نمایندگی ها این سازمان مراجعه کنند.

وی یادآور شد: اقلام توزیعی بر اساس قیمت های مصوب وزارت بازرگانی توزیع شود.

اصلانی بیان داشت: همه ساله در راستای حمایت از حرکت های مذهبی و تشکل های دینی از جمله مساجد و هیئت های مذهبی در ماه های محرم و صفر، وزارت بازرگانی اقدام به تخصیص و توزیع اقلامی همچون برنج، روغن و قند و شکر به این هیئت ها می کند.