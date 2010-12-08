پلیس در پایان برنامه پنجم امنیت را نرم افزاری کنترل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در چهاردهمین همایش تخصصی سراسری معاونین طرح و برنامه نیروی انتظامی با اشاره به برنامه های نیروی انتظامی در برنامه پنجم توسعه گفت: تلاش می کنیم با ورود فزاینده فنآوری های جدید اعم از نرم افزار و سخت افزار به سازمان پلیس،توجه ویژه ای هم به عدد نیروی انسانی داشته باشیم.



وی با تأکید بر اینکه پلیس در پایان برنامه پنجم توسعه، چرخشی به سمت اداره نرم افزاری امنیت خواهد داشت، گفت: افزایش قدرت اجتماعی و مشارکت مردم در تامین امنیت و اغناء اجتماعی از مهمترین راهبردهای ناجا در برنامه پنجم توسعه است.



سردار مقدم تصریح کرد: با توجه به رشد و توسعه کشور ممکن است نتوانیم عدد نیروی انسانی را به همین اندازه افزایش دهیم اما از طریق فنآوریهای روز دنیا می توانیم این کاستیها را جبران کنیم.



وی اضافه کرد: بهبود خدمات، اشراف اطلاعاتی و تقویت بخش دانش و تحقیقات و پژوهش از محورهای اصلی برنامه های دیگر نیروی انتظامی در برنامه پنجم توسعه می باشد که به جد بدنبال آن هستیم.



فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ما باید در ادامه برنامه های گذشته تلاش کنیم نیازهای مادی سازمان پلیس را که از گذشته از آن رنج می برد برطرف نمائیم، تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه بر حرفه ای گرایی ماموران ناجا تأکید کرده ایم.



سردار احمدی مقدم در پاسخ به این سؤال که نیروی انتظامی برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانها چه برنامه ای دارد، اظهار داشت: تصور نمی کنیم که اجرای این طرح بار امنیتی داشته باشد.



وی با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی برای همکاری با دولت آمادگی کامل دارد، تصریح کرد: امروز جامعه خوب توجیه شده و با دولت همراه است و بی صبرانه منتظرند این طرح اجرا شود.



فرمانده نیروی انتظامی اظهار کرد: با تمهیداتی که دولت در نظر گرفته من فکر می کنم عوارض خاصی نداشته باشیم.