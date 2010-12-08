به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل صومعلو امروز در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای سال 60 تا آغاز برنامه چهارم، وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه واگذاری زمین و احداث خانه های ارزان قیمت در قالب طرح مسکن اجتماعی، حدود یک میلیون و 850 هزار واحد مسکونی را به مردم واگذار کرد که این رقم در آغاز دولت نهم که سیاست مسکن مهر به عنوان سیاست اصولی دولت مطرح شد، به یک میلیون واحد مسکونی شهری و سالانه 200 هزار واحد بازسازی مسکن روستایی رسید.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی، مسکن مهر را پروژه ای بسیار موفق و ماندگار در کشور دانست و افزود: مسکن مهر بزرگترین پروژه عمرانی کشور است و هم اکنون احداث بیش از یک میلیون واحد از مرحله پی سازی و 550 هزار واحد از مرحله اسکلت گذشته است.

وی تصریح کرد: سیاست وزارت مسکن این است که تا پایان سالجاری حدود 400 هزار واحد مسکونی را به مرحله بهره برداری برساند و تا پایان شهریور سال 90 نیز احداث یک میلیون واحد شهری در دستور کار است، ضمن اینکه در ادامه قصد داریم که 345 هزار واحد مسکونی را نیز به مرحله ساخت برسانیم. بر این اساس، شرایط واگذاری ساخت این واحدها در سایت وزارت مسکن و شهرسازی برای فراخوان به سازندگان واجد شرایط قرار دارد.

به گفته صومعلو، در برنامه پنجم ساخت 4.5 میلیون واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان در دستور کار است. بر این اساس، هم اکنون 8 هزار میلیارد تومان جذب و 13 هزار میلیارد تومان نیز از خط اعتباری درخواست شده است تا این واحدها به اتمام رسد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، حدود 130 هزار واحد را نیز در قالب بازسازی بافتهای فرسوده تعمیر خواهیم کرد. از سوی دیگر، براساس برنامه برای 200 هزار واحد مسکن روستایی نیز در سال 88 و 400 هزار واحد نیز در سال 89 برنامه ریزی کرده و وارد عمل شده ایم که پیشرفت خوبی دارد.

معاون وزیر مسکن در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر خانه دار شدن تمام ایرانی‌ها گفت: با توجه به اینکه تراکم خانوار در واحد مسکونی در سال 60 که قانون زمین شهری تصویب شد، 1.29 بود و در ابتدای برنامه پنجم، این رقم به 1.07 رسیده است، به نظر می رسد بتوان تا پایان برنامه پنجم، تمامی ایرانی ها را خانه دار کرد؛ چراکه هم اکنون به ازای هر 107 خانوار ایرانی، 100 خانه در کشور وجود دارد.