شبهات مذهبی دانش آموزان همدان پاسخ داده می شود

حسن مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه برای پاسخگویی به ابهامات مذهبی دانش آموزان همدان تیم هایی از کارشناس مسائل مذهبی شکل گرفته اند، گفت: گروهی آموزش های لازم را در خصوص عفاف و حجاب فرا گرفته که در این هفته به مناطق 19 گانه آموزش و پرورش استان همدان اعزام می شوند.

وی با تاکید بر اینکه این تیم ها موظف به پاسخگویی به سئوالات شرعی دانش آموزان هستند تا ابهامات آنها برطرف شود، افزود: با این اقدام دانش آموزان بیشتر با معارف و مسائل شرعی آشنا می شوند.

مظاهری به بیان برنامه های آموزش و پرورش در ایام محرم و هفته امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و گفت: همزمان با هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر 250 هیئت حسینی در مدارس همدان اعلام موجودیت می کنند.

وی از حضور روحانیون، وعاظ، مربیان و سخنرانان در مدارس با هدف تبیین حماسه کربلا، واقعه عاشورا و فلسفه قیام امام حسین(ع) خبر داد و گفت: نمایشگاهی نیز در ایام محرم در مدارس استان همدان دایر است.