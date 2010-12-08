اشتغال پایدار مردان و زنان مستلزم آموزشهای مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، ایرج موذن ظهر چهارشنبه در جمع مدیران این شهرستان با اشاره به اهمیت و نقش اشتغال در مسائل اجتماعی افزود: جامعه امروز یک جامعه جوان، خلاق و آماده کار است اگر زمینه اشتغال برای جوانان ایجاد نشود، باعث ناهنجاری در جامعه می شود.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید با جدیت به دنبال ایجاد فرصتهای شغلی باشند، اظهارداشت: در مورد ایجاد شغل تنها یک اداره مسئول نیست بلکه همه باید با همفکری و همکاری مستمر پیگیر موضوع اشتغال در شهرستان باشند، تا نتیجه مطلوبی حاصل شود.

فرماندار رودبار در مورد راهکارهای ایجاد شغل و توسعه صنعتی در این شهرستان گفت: از مهمترین راهکارهای ایجاد شغل جذب سرمایه گذار در شهرستان است چراکه با جذب سرمایه گذارهم فرصتهای شغلی ایجاد می شود و هم زمینه توسعه صنعتی و اقتصادی شهرستان فراهم می شود.

وی همچنین عدم نظارت را موجب بیکاری مجدد دریافت کنندگان تسهیلات برشمرد و افزود: در کارخانجاتی که نیروهای شاغل بکار زیادی دارند، جلسه توجیهی آموزشهای فنی و حرفه ای برگزار شود.

موذن در ادامه استعداد یابی و قابلیتهای رودبار همچون وجود 75 درصد معاون گیلان دراین شهرستان را مورد تاکید قرار داد و از بخشداران خواست با تشکیل کمیته های کارشناسی، توانمندیهای بالقوه بخشهای خود را برای اقدامات مقتضی به فرمانداری اعلام کنند.