سیدمحمد حسینی درمراسم تقدیر از برگزارکنندگان هفته کتاب و نمایشگاه کتاب تهران ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: وزارت ارشاد تنها از جهت محتوایی میتواند به هیئتها و تکایا کمک کند و رسیدگی به تخلفات آنها برعهده ما نیست.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره "خواندن نوحهها در قالب موزیک های خارجی" افزود: سفارشهای لازم در این موارد انجام شده و وزارت ارشاد متولی این امر نیست.
حسینی ادامه داد: دستگاههای دیگر، مداحان و هیئتهای مذهبی قدیمی باید نسبت به این مسائل عکسالعمل نشان دهند.
وزیر ارشاد با تاکید بر این مسئله که مسئولیت تخلفات در این عرصه با ما نیست بیان کرد: اگر موردی دیده شود حتما گزارش خواهیم کرد اما متولی این امر نیستیم.
وی به پیشکسوتان این عرصه پیشنهاد کرد در این شبهای مبارک از عزادارایها مراقبت کنند.
حسینی همچنین در پاسخ به این سئوال که "برای ارائه یک الگوی اسلامی برای پیشرفت که مدنظر مقام معظم رهبری است چه کردهاید؟" گفت: در جلسه اخیر شورای معاونان این بحث را مطرح کردم و انتظاراتی را که مقام معظم رهبری داشتند توضیح دادم و تاکید کردم که همه باید بر روی این موضوع فعال باشیم.
وی اضافه کرد: وزارت ارشاد با قشر وسیعی از نخبگان جامعه و نویسندگان سر و کار دارد که میتوانند بر روی این موضوع به خوبی فعال شوند.
وزیرارشاد با اشاره به اینکه مقرر شده پژوهشگاه این وزارتخانه در هر جلسه موضوع متفاوتی را با این محور در دستور کار قرار دهد بیان کرد: پیرامون موضوع مطرح شده مقالاتی ارائه میشود و اندیشمندان، نویسندگان و نخبگان آنها را در قالب طرحهایی نگارش خواهند کرد.
وی افزود: در اولین جلسهای که با مدیران مسئول مطبوعات برگزار کنیم به این مسئله نیز خواهیم پرداخت زیرا بحث ارائه الگوی اسلامی برای فرهنگ باید در جامعه مورد بحث جدی قرار بگیرد و گفتمان قالب شود.
حسینی با تاکید بر اینکه در این مبحث نیاز به همفکری وجود دارد عنوان کرد: این مسئله یک کار جمعی میطلبد که بتوانیم از نتایج حاصل از آن در دانشگاهها استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه دانشگاهها میتواند در این زمینه وارد عمل شوند تصریح کرد: این مسئله میتواند موضوع پایان نامه باشد تا با همیاری تمامی دستگاهها به یک الگوی مناسب و خوب برسیم.
وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه این الگو باید تلفیقی از نظر نخبگان و صاحبنظران باشد گفت: با این شیوه کار فکری، علمی و اجرایی در کنار یکدیگر قرار میگیرد که بسیار حایز اهمیت است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره دلایل کاهش 17 درصدی تیراژ در کتابها بیان کرد: به طور قطع نباید اینچنین باشد زیرا ما حمایتهای لازم از جمله تهیه کتاب، ارسال آن به کتابخانهها و برگزاری نمایشگاه را انجام میدهیم تا مردم بیشتر به کتاب روی آورند.
حسینی اظهار کرد: ناشران و مولفان نیز باید برنامه خود را به گونهای تنظیم کنند که پاسخگوی نیازهای جامعه باشند.
وی نقش رسانهها به خصوص رسانه ملی را در این امر مهم دانست و افزود: گامهایی از سوی رسانهها برای معرفی کتاب برداشته شده اما هنوز از تمامی ظرفیتهای لازم استفاده نشده است. اگر کتابها به صورت مناسب در رسانهها تبلیغ شود استقبال مردم را به دنبال خواهد داشت.
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