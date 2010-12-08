آموزش نانوایی با حرارت غیر مستقیم در گیلان اجرا می شود

رسول شمشادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حرارت غیر مستقیم باعث حفظ عطر طبیعی نان و دانه های معطر خوراکی روی نان می شود.

وی همچنین با بیان اینکه 760 دانش آموزان رشته های کار و دانش در مراکز فنی و حرفه ای استان آموزش می بینند، اظهارداشت: ظرفیت آموزش تا دوهزار نفر نیز وجود دارد.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان خاطرنشان کرد: مراکز آموزش فنی و حرفه ای پارسال 800 نفر از فارغ التحصیلان کاردانی به بالا را از طریق چهار دستگاه اداری وارد بازار کار کرده است.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد کسب و کار و تلاش برای تک رقمی کردن نرخ بیکاری دراستان افزود: نقیصه ای که در کنار آموزش در ایران وجود دارد عدم آموزشهای عملی در کنار دروس تئوری است که وجود آن در پرورش ذهن خلاق و کاهش بیکاری جامعه بسیار موثر است.

شمشادی با اشاره به اینکه باید تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد و الگوبرداری از افراد موفق، بزرگ دانستن اهداف، پرورش خلاقیت، استفاده از زمان، شوق و علاقه و ... را جزه خصوصیات افراد موفق دانست و مفهوم کارآفرینی را به عنوان برنامه ریزی برای رسیدن به هدف و شیوه درست فکر کردن برشمرد.