مصرف مواد غذایی کافیین دار ایمنی بدن را تضعیف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی افزود: در دوران سرماخوردگی بیماران دچار علایمی نظیر آبریزش بینی، سرفه و عطسه میشوند که این علایم در افرادی که زمینه آلرژی دارند ، شدید تر بروز می کند.
عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا به افرادی که مبتلا به سرماخوردگی شده اند،توصیه کرد: از مصرف چای پررنگ،قهوه و یا موادی حاوی کافیین مانند نوشابههای گازدار و غذاهای سرخ کردنی و همچنین ترشیجات پرهیز کنند چرا که علایم سرماخوردگی را در آنان تشدید خواهد کرد.
به گفته مردانی، بهترین تغذیه در دوران سرماخوردگی مصرف غذاهای ساده مانند آش، سوپ و فرنی است و توصیه میشود افرادی که دارای تب بالا هستند به مقدار فراوان مایعات بنوشند زیرا ضمن تامین نیاز آبی بدنشان، تب آنان را پایین می آورد.
مردانی یادآورشد: مصرف میوه و سبزیجات تازه به خصوص میوههایی که حاوی ویتامین C هستند مانند پرتقال، لیمو شیرین و گوجه فرنگی نیز در دوران سرماخوردگی توصیه میشود زیرا مقابله بدن با ویروس سرماخوردگی را بیشتر کرده و فرد بیمار سریعتر بهبود می یابد.
عضو کمیته کشوری آنفلوانزا گفت: در دوران سرما خوردگی برخی مواد غذایی حاوی کافیین از جمله قهوه می تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و علایم بیماری را تشدید کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی افزود: در دوران سرماخوردگی بیماران دچار علایمی نظیر آبریزش بینی، سرفه و عطسه میشوند که این علایم در افرادی که زمینه آلرژی دارند ، شدید تر بروز می کند.
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