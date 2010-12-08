به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی مالزی، نجیب رزاق نخست وزیر مالزی دیروز سهشنبه 16 آذر ماه در مراسم افتتاحیه نخستین شبکه تلویزیونی اسلامی در این کشور با عنوان " الهجرت" گفت: اسلامهراسی زمانی جدیتر میشود که تبلیغات موثرتر شوند به طوری که وقتی افراد نام اسلام را می شوند تصور میکنند که نوعی هراس در آنها شکل گرفته است. این وضعیت ناخوشاید در نتیجه ناکامی مسلمانان در استفاده از رسانه برای اصلاح باورهای نادرست علیه اسلام ایجاد شده است.
نخستوزیر مالزی همچنین اظهار داشت: درحال حاضر مالکیت مسلمانان در صنعت رسانه در کمترین حد خود است و فقدان خلاقیت در رسانههای اسلامی موجب شده که کمترین جذابیتی برای جوانان مسلمان امروز داشته باشد. مسلمانان امروز باید برای اصلاح این وضعیت دست به کار شوند.
رزاق گفت: مسلمانان باید در جهت ارائه تصویر حقیقی از اسلام را به عنوان یک دین مقدس، زیبا و جذاب ارائه دهند و در این راه باید از قدرت ابزار رسانه برای رسیدن به هدف بهره بگیرند.
وی اظهار داشت: جامعه باید صادقانه به معرفی چهره حقیقی اسلام به جهان بپردازد و به جهان بگوید که اسلام از رشد، شکوفایی و صلح حمایت میکند. جهان نباید اسلام را دینی درنظر گیرد که برخی از آن واهمه و هراس داشته باشند.
نخست وزیر مالزی تصریح کرد: واژه اسلامهراسی پیش از این در تمدن اسلامی وجود نداشت. در کشورهای اسلامی تمام گروهها آزادانه در صلح و هماهنگی زندگی میکردند و از عدالت حقیقی بهره میبردند.
وی همچنین درباره راهاندازی نخستین شبکه تلویزیونی اسلامی در این کشور گفت: این شبکه تلاش میکند به ترویج ارزشهای راستین به عنوان بنیاد و فلسفه تلاشهای دینی اسلام بپردازد تا اگر خدا بخواهد این شبکه نقش مهمی در گسترش تعالیم حقیقی اسلام داشته باشد.
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