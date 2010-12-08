راهکار های کاربردی برای تقویت صنعت چای کشور تدوین شود

یوسف قاسمی در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: نگاهی به ساختار تولید و فرآوری چای داخلی نشان می دهد، افزایش کیفیت چای داخلی مقوله مهم و ضرورت اجتناب ناپذیراست که توان رقابت چای داخلی با انواع چای خارجی را افزایش می دهد در صورت محقق شدن، صنعت چای کشور را رونق خواهد بخشد.

وی اظهارداشت: آسیب شناسی چای ایرانی نشان می دهد، بی توجهی به بهزراعی باغهای چای، چیدن غیراصولی برگهای سبز چای، انتقال غیرکارشناسانه برگهای سبز چای به کارخانه های چایسازی، ضعف کادر کارشناسی کارخانه های چایسازی، کمبود نیروی انسانی ماهر درکارخانه ها و قدیمی بودن فناوریهای چای سازی از مهمترین عوامل کاهش کیفیت چای داخلی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نوشیدن چای ایرانی از طریق فرهنگ سازی و چاره اندیشی اصولی در کیفیت سازی و استاندار سازی چای می توان صنعت چای کشور را بهبود بخشید.

وی همچنین بااعلام اینکه مصرف سرانه چای در ایران در رده 10 کشور پر مصرف جهان است، افزود: چای در ایران از اهمیت و جایگاه ملی و مردمی برخوردار است.

قاسمی یادآورشد: جمعیت ایران در حدود یک درصد جمعیت جهان است اما افزون بر پنج درصد مصرف کل چای جهان اختصاص به ایران دارد.