اختصاص 12 تریلیون ریال برای تامین آب و برق مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور در حاشیه همایش تامین آب و برق مسکن مهر در وزارت نیرو گفت: بیش از 12 تریلیون ریال برای تامین آب و برق مسکن مهر اختصاص داده می شود که از این رقم، چهار تریلیون ریال از طریق وزارت نیرو به عنوان نماینده دولت برای اجرای انشعابهای آب و برق طرح مسکن مهر تامین خواهد شد.

معاون وزیر نیرو افزود: همچنین چهار تریلیون ریال از طریق استانداریها و چهار تریلیون ریال دیگر نیز از محل فروش انشعاب ها و منابع داخلی شرکتهای آب و برق اختصاص داده خواهد شد.

وی برآورد اولیه وزارت نیرو برای تامین آب و برق مسکن مهر را 24 تریلیون ریال عنوان و تصریح کرد: با توافق صورت گرفته، قرار شد وزارت نیرو با اعتبار 12 تریلیون ریال عملیات زیربنایی آب و برق را اجرایی کند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو همچنین در زمینه بودجه اختصاصی این وزارتخانه به طرح مسکن مهر، تصریح کرد: بخشی از اعتبار تاکنون پرداخت شده و بخش دیگر در قالب دو ردیف بودجه که در مجموع یک تریلیون و 80 میلیارد ریال است، تامین خواهد شد.

منظور از تامین 70 درصد بودجه ذکر شده خبر داد و گفت: افزون بر این مبلغ، اعتباری نیز از محل بند 9 قانون بودجه امسال (حوادث و خشکسالی) به صورت استانی توزیع خواهد شد.