رشد اقتصاد گیلان مستلزم مشارکت بخش خصوصی است

محمد جواد حشمتی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: توسعه همه جانبه کشور در گرو تعامل بیشتر بخش دولتی با بخش خصوصی است چراکه اداره کشور بدون مشارکت مردم میسر نیست.

وی عنوان کرد: حضور بخش خصوصی به عنوان موتور اقتصادی در عرصه‌ های اقتصادی کشور مهم و ضروری است.

رئیس کل دادگستری گیلان با اعلام اینکه تمام مسئولان باید در رفع مشکلات بخش خصوصی تلاش کنند، گفت: ایده ‌های فعالان بخش خصوصی موجب تامین منافع آحاد جامعه و کارشکنی در این بخش مانع بزرگی در توسعه کشوراست.

وی همچنین به مسئولیت پذیری و فعالیتهای مضاعف بخش خصوصی اشاره‌ کرد و افزود: بخش خصوصی می‌ تواند به ‌عنوان یک بازوی قدرتمند اقتصادی در خدمت نظام و کشور باشد.

حشمتی به ‌برنامه‌ های چشم ‌انداز ۲۰ ‬ساله کشور اشاره‌ کرد و اظهارداشت: با اجرای این برنامه شاهد توسعه و پیشرفت روز افزون در کشور خواهیم بود.

وی در ادامه تاکید مکرر مسئولان نظام بر لزوم اجرایی‌ شدن اصل ‪ 44 ‬ قانون اساسی را سرنوشت ساز درعرصه‌ های اقتصادی و اجرایی کشور بیان کرد و گفت: با اجرای این اصل کشور شاهد انقلاب عظیم اقتصادی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری گیلان یادآورشد: اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی زمینه های پیشرفت و توسعه اقتصادی را در جامعه و استان فراهم و همچنین تولیت امور اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.