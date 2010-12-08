به گزارش خبرگزاری مهر، علی آجیل فروش افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است 50 سمینار در این مورد برگزار شود که نخستین نشست آن روز 18 آذرماه در تهران برگزار می شود.

وی ادامه داد: این نشست در قالب طرح بتکا (بررسی، تئوری، کارگاه آموزشی) است که شیوه نوینی در آموزش کشور به شمار می‌آید.

دبیر نخستین سمینار توجیهی مدیران صنایع غذایی اضافه کرد: این طرح با هدف آموزش و تربیت نیروی ماهر و متخصص بازاریاب، فروشنده و مدیر فروش، در جهت توسعه بخش فروش واحدهای صنعتی ایجاد شده است.

وی گفت: ‌براساس این طرح، ابتدا بررسی‌های لازم در مورد نیروی انسانی موجود، کارهای در دست انجام و خواسته‌های کارفرما از فروش انجام و با مشورت و هماهنگی کارفرما برای بهینه کردن فعالیت‌های نیروهای بازاریابی و فروش، دوره‌های آموزش ضمن خدمت (علمی – کاربردی ) تدارک می شود.

