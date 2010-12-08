بندر انزلی نخستین شهرستان سبز و پاک کشور شد

سید جلال نور موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای پروژه گاز رسانی به روستاهای شیلسر، سیاخالسر، اشترکان، خمیران، معاف و کرکان تمامی مناطق شهری و روستایی بندر انزلی از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

وی عنوان کرد: این پروژه ها که با هزینه 110میلیارد ریال اجرا شده اند، 606 خانوار و سه هزار نفر جمعیت در این شش روستا از آن استفاده خواهند کرد.

مدیرعامل گاز استان گیلان خاطرنشان کرد: در اجرای این پروژه ها 31 کیلومتر لوله گذاری و برای هر انشعاب با نصب علمک 15 میلیون ریال هزینه شده است.

وی در ادامه با تأکید براینکه با مدیریت انرژی و استفاده درست از این سوخت امکان توسعه گاز رسانی به دیگر نقاط فراهم شود، یادآورشد: این طرح با هدف ارتقای امکانات روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان و همچنین صیانت از جنگلها و جایگزین کردن گاز به جای سوخت های فسیلی به اجرا در آمده است.