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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۵

حلقه‌های دانشجویی با رویکرد امر به معروف در همدان تشکیل شد

حلقه‌های دانشجویی با رویکرد امر به معروف در همدان تشکیل شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر امور فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا گفت: حلقه‌های دانشجویی با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه های همدان تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن سجادی ‌پور در نشست معاونت فرهنگی ستاد احیا امر به معروف با مراکز آموزش عالی و سازمان آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه فلسفه قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اقامه امر به معروف و نهی از منکر بوده است، گفت: در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر تریبون آزاد با موضوع قیام امام حسین(ع) و ارتباط آن با مصادیق معروف و منکرات سیاسی اجتماعی با حضور دانشجویان در دانشگاه بوعلی سینا برگزار می‌شود.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا اظهار داشت: اشاعه فرهنگ تذکر لسانی در دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است و در زمینه اجرای طرح عفاف و حجاب، امور فرهنگی دانشگاه اقدامات مؤثری را در سال تحصیلی جاری انجام داده است.

سجادی از تشکیل سه هیئت مذهبی در سطح اساتید و دانشجویان خبر داد و گفت: با حضور قشرهای مختلف مردم، اساتید، دانشگاهیان و دانشجویان به مدت 10 شب از اول محرم در مسجد بزرگ دانشگاه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با رویکرد اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر برگزار و در این مراسم حلقه‌هایی دانشجویی در قالب پرسش و پاسخ دایر است.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه بوعلی سینای همدان تشکیل دومین نشست هسته شورای امر به معروف اساتید، انتشار ویژه‌نامه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، تشکیل کارگروه ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب و اجرای برنامه‌های فرهنگی در خوابگاه‌های دانشجویی را از دیگر برنامه‌های امور فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر برشمرد.

کد مطلب 1206861

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