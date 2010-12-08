به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن سجادی پور در نشست معاونت فرهنگی ستاد احیا امر به معروف با مراکز آموزش عالی و سازمان آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه فلسفه قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اقامه امر به معروف و نهی از منکر بوده است، گفت: در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر تریبون آزاد با موضوع قیام امام حسین(ع) و ارتباط آن با مصادیق معروف و منکرات سیاسی اجتماعی با حضور دانشجویان در دانشگاه بوعلی سینا برگزار میشود.
مدیر امور فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا اظهار داشت: اشاعه فرهنگ تذکر لسانی در دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است و در زمینه اجرای طرح عفاف و حجاب، امور فرهنگی دانشگاه اقدامات مؤثری را در سال تحصیلی جاری انجام داده است.
سجادی از تشکیل سه هیئت مذهبی در سطح اساتید و دانشجویان خبر داد و گفت: با حضور قشرهای مختلف مردم، اساتید، دانشگاهیان و دانشجویان به مدت 10 شب از اول محرم در مسجد بزرگ دانشگاه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با رویکرد اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر برگزار و در این مراسم حلقههایی دانشجویی در قالب پرسش و پاسخ دایر است.
مدیر امور فرهنگی دانشگاه بوعلی سینای همدان تشکیل دومین نشست هسته شورای امر به معروف اساتید، انتشار ویژهنامه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، تشکیل کارگروه ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب و اجرای برنامههای فرهنگی در خوابگاههای دانشجویی را از دیگر برنامههای امور فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر برشمرد.
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