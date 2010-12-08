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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۶

در استان زنجان؛

عدم رعایت حق تقدم از سوی رانندگان از علل عمده وقوع تصادفات است

عدم رعایت حق تقدم از سوی رانندگان از علل عمده وقوع تصادفات است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: بر اساس نظریه کارشناسان راهنمایی و رانندگی، عدم رعایت حق تقدم از سوی رانندگان از علل عمده وقوع تصادفات در استان زنجان است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ مقصود شمس آذر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود:  طبق بررسی های بعمل امده توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی علل بیشتر وقوع تصادفات درون شهر زنجان، عدم رعایت حق تقدم و عدم توجه رانندگان در گردش ها بوده است.
 
وی در این زمینه به رانندگان توصیه کرد: جهت کاهش تصادفات، رانندگان هنگام گردش دقت بیشتری کرده و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

سرهنگ شمس آذر افزود:طبق آمار تصادفات10 الی 12 نقطه در درون شهر "زنجان"شناسایی شده که در این نقاط حوادث رانندگی بیشتر از سایر نقاط اتفاق افتاده که این نقاط به عنوان نقاط حادثه خیز شناخته شده است. 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان  افزود: در جلسه ای که با مسئولان  استان برگزار شد، این نقاط حادثه خیز  اعلام تا در جهت اصلاح و مرمت اقدام شود.

وی در خصوص برخورد با رانندگان متخلف گفت: در برخورد با رانندگان متخلف حدود 400 هزار برگ اعمال قانون صورت گرفت که در مقایسه با سال گذشته حدود 40 درصد رشد داشته است.
 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: در هشت ماهه ابتدایی سال در راستای ساماندهی موتورسیکلت سواران متخلف، بالغ بر 29 هزار دستگاه موتورسیکلت در سطح استان توقیف شده است.

سرهنگ مقصود شمس آذر افزود: عدم استفاده از کلاه ایمنی باعث شده است که بیش از نیمی از تلفات انسانی ناشی از تصادفات را موتورسواران تشکیل دهند لذا موتورسواران به هنگام رانندگی بایستی حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنند.

 وی گفت: موتورسواران همواره مشکلات زیادی را برای عابران پیاده و خودروها ایجاد می کنند و حرکت در پیاده رو، ایجاد آلودگی صوتی، حرکات مارپیچ و غیره از جمله مشکلاتی است که موتورسواران به وجود می آورند.

سرهنگ شمس آذرتصریح کرد: رانندگان و سرنشینان موتورسیکلت و دوچرخه های موتوردار حتماً باید به کلاه ایمنی مجهز باشند و در طول حرکت از آن استفاده کنند.

وی  ادامه داد: رانندگان موتورسیکلت ها باید در اولین خط عبور به موازات و در کنار خودروها حرکت کنند و باید توجه داشته باشند که همیشه با سرعت مجاز و مناسب در سطح معابر حرکت کنند.

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی زنجان گفت: رانندگان موتورسیکلت ها قبل از حرکت و رانندگی با موتور باید از سالم بودن چراغ های موتور، سرعت سنج، ترمزها، لاستیک های موتورسیکلت و میزان بودن فرمان اطمینان حاصل کرده و مدارکی چون گواهینامه، کارت موتورسیکلت و بیمه نامه شخص ثالث را حتماً به همراه داشته باشند.

سرهنگ شمس آذر افزود: رانندگان موتور سیکلت از اجرای حرکات نمایشی در سطح معابر و حرکت در مسیر خلاف جهت وسایل نقلیه جداً خودداری کنند و به یاد داشته باشند که عبور متورسیکلت و موتورگازی و دوچرخه سوار از پیاده رو، بازار و نقاط شلوغ ممنوع بوده و با متخلفان برابر قانون به شدت برخورد می شود.

کد مطلب 1206862

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