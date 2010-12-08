عدم رعایت حق تقدم از سوی رانندگان از علل عمده وقوع تصادفات است

سرهنگ مقصود شمس آذر افزود: عدم استفاده از کلاه ایمنی باعث شده است که بیش از نیمی از تلفات انسانی ناشی از تصادفات را موتورسواران تشکیل دهند لذا موتورسواران به هنگام رانندگی بایستی حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنند.

وی گفت: موتورسواران همواره مشکلات زیادی را برای عابران پیاده و خودروها ایجاد می کنند و حرکت در پیاده رو، ایجاد آلودگی صوتی، حرکات مارپیچ و غیره از جمله مشکلاتی است که موتورسواران به وجود می آورند.

سرهنگ شمس آذرتصریح کرد: رانندگان و سرنشینان موتورسیکلت و دوچرخه های موتوردار حتماً باید به کلاه ایمنی مجهز باشند و در طول حرکت از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: رانندگان موتورسیکلت ها باید در اولین خط عبور به موازات و در کنار خودروها حرکت کنند و باید توجه داشته باشند که همیشه با سرعت مجاز و مناسب در سطح معابر حرکت کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی زنجان گفت: رانندگان موتورسیکلت ها قبل از حرکت و رانندگی با موتور باید از سالم بودن چراغ های موتور، سرعت سنج، ترمزها، لاستیک های موتورسیکلت و میزان بودن فرمان اطمینان حاصل کرده و مدارکی چون گواهینامه، کارت موتورسیکلت و بیمه نامه شخص ثالث را حتماً به همراه داشته باشند.

سرهنگ شمس آذر افزود: رانندگان موتور سیکلت از اجرای حرکات نمایشی در سطح معابر و حرکت در مسیر خلاف جهت وسایل نقلیه جداً خودداری کنند و به یاد داشته باشند که عبور متورسیکلت و موتورگازی و دوچرخه سوار از پیاده رو، بازار و نقاط شلوغ ممنوع بوده و با متخلفان برابر قانون به شدت برخورد می شود.