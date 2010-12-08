اعطای اعتبارنامه به 7 آزمایشگاه تجهیزات مخابراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی با بیان اینکه پس از اعلام فراخوان شناسایی آزمایشگاههای تجهیزات مخابراتی بیش از 30 درخواست برای سازمان تنظیم مقررات از سوی آزمایشگاههای فعال در این زمینه ارسال شد گفت: پس از انجام بررسی های فنی و تطابق شرایط این آزمایشگاهها با استانداردهای بین المللی، استفاده از 10 آزمایشگاه به تصویب رسیده که تاکنون اعتبارنامه لازم به هفت آزمایشگاه ارائه شده است.

وی با اشاره به اهداف اعلام فراخوان و شناسایی این آزمایشگاهها گفت: با توجه به این آیین نامه، نمونه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی سازمان تنظیم مقررات، تجهیزات مخابراتی، رادیو و ارتباطی که در داخل تولید شده اند و یا از طریق مبادی ورودی گمرک برای نصب و استفاده در شبکه های مخابراتی وارد کشور می شوند نیاز به اخذ گواهی تایید نمونه از رگولاتوری دارند.

رئیس مرکز امور بین الملل و مهندسی ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر و برای برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری و حمایت از بخش خصوصی و مراکز علمی و دانشگاهی فعال در این حوزه و همچنین استفاده از امکانات موجود در کشور، این فراخوان ها اعلام عمومی می شود.

وی گفت: براین اساس، سازمان تنظیم مقررات با اعلام فراخوان در فواصل زمانی مختلف، در نظر دارد نسبت به شناسایی، همکاری و اعتباردهی آزمایشگاههایی که در زمینه انجام آزمونهای کارایی، ایمنی و شرایط محیطی فعالیت می کنند، اقدام کنند.

عباسی درباره شرایط لازم برای متقاضیان شرکت در این فراخوان ها نیز گفت: مطابقت آزمایشگاههای تأیید نمونه داخلی، استانداردهای بین المللی و ایجاد سیستم مستندسازی مطابق با استاندارد مذکور برای تجهیزات جانبی از جمله شرایط اعتباردهی به آزمایشگاههای متقاضی است.

وی با اشاره به برنامه های آینده برای گسترش همکاری با این آزمایشگاهها اظهار داشت: در صورت تأیید نهایی بررسی های در حال انجام، در آینده، علاوه بر تست های تأیید نمونه، از این آزمایشگاه ها به منظور کنترل تجهیزات موجود در بازار نیز استفاده خواهد شد.