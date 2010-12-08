به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور بررسی اقدامات و فعالیت‌های سازمان‌ها و نهادهای عضو ستاد مرکزی در اجرای مصوبه نهم شهریورماه هیئت دولت در خصوص تشدید امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

نمایندگان گمرک و وزارت‎خانه‌های راه و ترابری و دفاع در این جلسه به بیان اقدامات و فعالیت‌های خود در خصوص این مصوبه پرداختند. در این جلسه نیز گزارشی از روند تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط محسن نادی، معاون حقوقی و امور مجلس ستاد مرکزی بیان شد.

محسن نادی معاون حقوقی و امور مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به پیچیدگی، تنوع، تغییرات سریع در حوزه تجارت و بازرگانی، گفت: دست‌اندرکاران عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دائما به دنبال مبارزه جدی‌تر و جامع‌تری با پدیده قاچاق بودند و با توجه به اینکه مهمترین و موثرترین ابزار ما در مبارزه، ابزار قانون است، از اوایل سال جاری بحث تدوین قانون جامع در دستور کار ستاد مرکزی قرار گرفت.

وی مهمترین هدف تدوین پیش‌نویس جامع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را عینیت بخشیدن به فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست.

در ادامه جلسه سعید مرتضوی نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در مصوبه اخیر هیئت دولت ستاد مرکزی مکلف شد ظرف سه ماه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا را تدوین و به هیت دولت ارائه کند.



وی ادامه داد: در ماده 185 برنامه پنجم که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید نیز بر این نکته تاکید شد که دولت مجاز است لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ارائه دهد.

مرتضوی با اشاره به روند تهیه و تدوین این پیش‌نویس و بهره‌گیری از همکاری اساتید رشته‌های گوناگون دانشگاهی و قضات ویژه جرایم از اعضای جلسه خواست تا آخرین نظرات و نکات مورد نظر خود را تا اواسط هفته آینده به ستاد مرکزی ارسال داشته تا پس از بررسی، نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هیات دولت ارائه شود.

نماینده ویژه رئیس جمهوری با اشاره به پیگیری‌های هیئت دولت در رابطه با مصوبه اخیر از نهادها و سازمان‌های عضو ستاد مرکزی خواست اگر مانع و مشکلی در جهت اجرای موارد تصویب شده وجود دارد آن را به دولت اعلام نموده تا تمهیدات لازم اتخاذ شود.

در پایان جلسه رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تقدیر از تلاش‌های مجید غنوی، معاون سابق برنامه‏ریزی و پشتیبانی ستاد مرکزی، علی اکبری را با عنوان معاون جدید برنامه‌ریزی و پشتیبانی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اعضای اصلی ستاد معرفی نمود.