افزایش تجهیزات امداد و نجات از آسیبهای حوادث طبیعی می کاهد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمد منتظری ظهر چهارشنبه در مراسم مانور امداد و نجات مربوط به زلزله در کرج افزود: اطفای حریق همواره یکی از فعالیتهای بسیار مهم در زمان امدادرسانی است و باید تجهیزات مربوط به این امر از کیفیت عملکردی بالایی برخوردار باشند.

این مسئول گفت: مانور امروز یکی از بهترین مانورهای انجام شده است که برگزاری آن تاثیرات مطلوب فراوانی به همراه دارد.

وی ادامه داد: چند روز قبل از برگزاری مانور امروز، دوره آموزشی مدرسه میدانی که یک دوره آموزشی بین المللی است در منطقه محمدشهر کرج آغاز شده و تا 23 آذرماه سال جاری ادامه دارد.

این مسئول بیان کرد: همزمان با آغاز دوره آموزشی مدرسه میدانی، امدادگران 25 کشور دنیا در منطقه محمدشهر کرج گرد هم آمدند و آموزشهای مربوطه را فراگرفتند.

رئیس هلال احمر کرج یادآور شد: کل برنامه یعنی دوره آموزشی و مانور عملیاتی چند روز ادامه دارد و روز پایان برنامه نیز 23 آذر ماه خواهد بود.

طی دوره مدرسه میدانی امدادگران آموزشهای لازم را فرا می‌گیرند

این مسئول عنوان کرد: طی دوره آموزشی مدرسه میدانی، امدادگران آموزشهای لازم را در جهت کسب آمادگی بیشتر برای مقابله با حوادث احتمالی فرا می‌گیرند که این امر تاثیرات بسیار مطلوبی بر جای می‌گذارد.

منتظری گفت: مدرسانی از کشور آمریکا آموزشهای یاد شده را ارائه می‌کنند ضمن اینکه امدادگرانی از 25 کشور جهان در این برنامه شرکت دارند و مهارت‌های مورد نیاز را فرا می‌گیرند.

وی افزود: این افراد، امدادگران صلیب سرخ و هلال احمر هستند که دوره آموزشی و مانور عملیاتی را در منطقه جعفرآباد در محمدشهر کرج سپری می‌کنند و انجام می‌دهند.

چند مرکز در برگزاری برنامه همکاری کرده اند

این مسئول اضافه کرد: چند مرکز از جمله جمعیت هلال احمر ایران و صلیب سرخ در زمینه برگزاری برنامه یاد شده همکاری داشته ضمن اینکه هلال احمر کرج نیز میزبان برگزاری آن بوده است.

وی خاطرنشان کرد: شرایط لازم برای برگزاری برنامه‌های یاد شده در محمدشهر کرج فراهم شد ضمن اینکه در برگزاری این برنامه‌ها دستگاه‌ها و ادارات مختلفی همکاری کرده‌اند.

منتظری افزود: برای کمک به برطرف شدن مشکلات احتمالی که ممکن است در محل برگزاری دوره آموزشی و مانور به وجود آید، آماده هستیم و نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا شرایط مطلوب به بهترین نحو تداوم داشته باشد.

مدرسه میدانی امداد و نجات هر چند سال یکبار در یکی از قاره‌ها برگزار می‌شود

رئیس هلال احمر کرج یادآور شد: مدرسه میدانی بین المللی درباره امداد و نجات هر چند سال یکبار در یکی از قاره‌های جهان برگزار می‌شود و این بار کشور ایران برای به عنوان محل برگزاری این دوره آموزشی انتخاب شده است.

وی گفت: امسال با توجه به توانمندی و آمادگی ایران در زمینه‌های مربوطه، این کشور برای برگزاری برنامه یاد شده انتخاب شده است.

منتظری افزود: این برنامه آموزشی تمرینی در زمینی به وسعت 22 هکتار در منطقه جعفرآباد محمدشهر با حضور مدرسان بین‌المللی اجرا می‌شود و در مراسم افتتاحیه آن جمعی از مسئولان هلال احمر نیز حضور داشتند.

وی خاطرنشان کرد: هلال احمر توجه ویژه ای به این بخش دارد و در این راستا تلاش می شود تا سیستهای جدید برای اطفای حریق تهیه شود و به شکل مطلوب در اختیار امدادگران قرار گیرد.