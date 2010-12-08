فابیو جانواریو در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، پیرامون قرعهکشی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و تیمهای حریف سپاهان در دور مقدماتی افزود: میدانیم که مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بسیار دشوار است و سپاهان باید عملکرد خوبی در این مسابقات داشته باشد؛ همه تیمهای حاضر در مسابقات آسیا قدرتمند هستند و به نظر من گروه سخت و آسان در مسابقات آسیا معنی ندارد.
وی با بیان اینکه تیمهای قدرتمندی در گروه سپاهان قرار دارند، تصریح کرد: الهلال در فصل گذشته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تا مرحله نیمهنهایی پیش آمد و سابقه قهرمانی در آسیا را در کارنامه خود دارد؛ فصل گذشته و با تیم استقلال مقابل تیمهای الجزیره امارات و الغرافه قطر نیز به میدان رفتم و شناخت نسبتا خوبی از این تیمها دارم اما باید اطلاعات خود را نسبت به آنها افزایش دهم.
هافبک برزیلی تیم سپاهان با اشاره به تمرکز ویژه تیم اصفهانی برای درخشش در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: باید تنها کار خود را انجام دهیم و بر موفقیت متمرکز شویم بنابراین نباید کاری به عملکرد تیمهای دیگر در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا داشته باشیم.
وی در مورد بازی روز پنجشنبه تیمش مقابل راهآهن تهران اضافه کرد: از این به بعد باید در همه بازیهای خود به پیروزی برسیم و امتیازات این بازیها را ازآن خود کنیم؛ باور دارم که میتوانیم در این دیدار پیروز باشیم و طی هفتههای آینده صدر جدول را ازآن خود کنیم.
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