به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فیلم‌های کوتاه تولید شده توسط هنرجویان دوره آموزشی "فیلمسازان فردا" که با حمایت حوزه هنری استان البرز مراحل ساخت خود را سپری کرده‌اند، مورد نقد و بررسی کارشناسان قرار می‌گیرد.



در همین راستا اهمیت کریم بودن، خداوند انسان را آفرید، انسان گناه را و زندگی سگی سه فیلم کوتاه محمدامین اسدی‌راد تولید شده در سال‌های 88 و 89 می‌باشد که توسط کارشناسان حوزه هنری استان البرز در بوته نقد گذاشته می‌شود.



کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز در این زمینه گفت: این فیلمساز جوان از هنرجویان دوره جامع فیلمسازی فیلمسازان فردا است که پس از طی مراحل آموزشی، با حمایت حوزه هنری استان البرز اقدام به ساخت آثار کوتاه خود نموده است.



علی کوچکی افزود: در پی برگزاری جشنواره تولیدات داخلی حوزه هنری کرج در زمینه فیلم کوتاه با عنوان «فیلمسازان فردا» در سال 1388، از 10 اثر برتر این جشنواره با موضوعات اجتماعی، اخلاقی و ... جهت ساخت حمایت شد، و هم اکنون جلسات نقد و بررسی این آثار با حضور کارشناسان برگزار می‌شود.



جلسه نقد و بررسی فیلم‌های مذکور روز پنج شنبه 18 آذرماه 1389 از ساعت 16 تا 19 در حوزه هنری استان البرز برگزار و حضور برای علاقه‌مندان آزاد است.



علاقه‌مندان به حضور در دوره‌های آموزش جامع فیلمسازی فیلمسازان فردا می‌توانند جهت انجام امور مصاحبه و دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 4473011 0261 تماس حاصل نموده و یا به پایگاه اطلاع رسانی این مرکز به آدرسwww.Artalborz.ir مراجعه نمایند.