به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا عسگری قبل از ظهر چهارشنبه در جمع تعدادی از اعضای گروه داوطلب امداد و نجات محله در قم، بیان داشت: شهر مقدس قم به دلایلی همچون رشد سریع شهر، وجود بافت فرسوده بسیار، نبود ساختار منسجم و مدیریت واحد شهری، عدم تناسب تجهیزات و امکانات با جمعیت شهری، تراکم جمعیت، وجود گسلها و کمبود حوزه آموزش شهروندان، شهری آسیب پذیر در برابر پدیده زمین لرزه است.
وی اظهار داشت: بروز سوانح و حوادث طبیعی در چرخه حیات امری طبیعی، ذاتی و گریزناپذیر و جزء لاینفک تغییر و تحولات این کره خاکی است آماده نبودن ما در برابر حوادث غیرطبیعی است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی قم با بیان اینکه قم باید به شهری مقاوم در برابر حوادث تبدیل شود، گفت: در چشم انداز توسعه کشور و برنامههای پنج ساله و سالانه نیز بر ساخت و ساز ایمن تأکید شده است و سازمان آتش نشانی با اجرای طرح پروانه ایمنی، گامی مهم در ایجاد ساختمانهای ایمن برداشته است و در عین حال نگرانی و دغدغههای شهروندان نسبت به زلزله قابل درک است.
وی اظهار داشت: از همین رو سازمان آتش نشانی قم با رویکرد تحقق مدیریت جامع بحران، برنامه پیشگیرانه، افزایش آمادگی و مقابله سریع در رویارویی با زمینلرزه و بهبود ساخت و سازها و تغییر بافت فرسوده را در دستور کار قرار داده است.
عسگری با بیان اینکه طرحها و برنامههای شهرداری قم در سه حوزه دنبال میشود گفت: نخست، کاهش مخاطره یا همان ریسک زمین لرزه که به برداشتن گامهایی چون اصلاح بافتها و مقاوم سازی ابینه و شریانهای حیاتی نیاز دارد، به این ترتیب در طول زمان و به تدریج حجم مخاطره در این حوزه کاهش مییابد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم به دومین حوزه برنامههای شهرداری اشاره کرد و اظهار داشت: ارتقای توان آمادگی و مقابله نهادها و سازمانهای رسمی فعال در حوزه مدیریت خدمات اضطراری و مدیریت شهری برای رویارویی با مخاطره باقیمانده که نیازمند تأمین امکانات، نیروی انسانی آموزش دیده، تجهیزات، تعریف ساختارهای مناسب، شرکت در تمرینهای جمعی و تقویت ساختارهای مدیریت بحران است.
وی ادامه داد: سومین برنامه نیز آموزش و مهیا ساختن شهروندان برای اقدام خودجوش به ویژه در زمان وقوع حادثه با راهکارهایی چون ایجاد ساختارهای مدیریت بحران در سطح محلات و نواحی و مجموعههای تجاری و مسکونی، ایجاد گروههای داوطلب مردمی محله، آموزش شهروندان با خود امدادی و دگر امدادی است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بیان داشت: اجرای مانورهای شهری و محلی، جمع آوری اطلاعات و توان سنجی سازمانها و نهادهای فعال در این حوزه، تدوین طرح جامع مدیریت بحران و برنامهریزی اسکان اضطراری و تخلیه امن و ایجاد مکانهای اسکان اضطراری در تمامی پارکها و فضاهای مناسب از جمله طرحها و برنامهها در این خصوص است.
وی در پایان گفت: علاوه بر آن عملیاتی کردن ستاد های مدیریت بحران مناطق، ایجاد ستادهای مدیریت بحران اماکن در مجموعههای مسکونی و مجتمع تجاری، توسعه فعالیتهای اتاق بحران، آموزش همگانی شهروندان، سازماندهی پایگاههای مدیریت بحران، ارتقای ساختارهای ستادی مدیریت بحران و تقویت کمیتههای تخصصی عضو ستاد مدیریت بحران شهر قم نیز از دیگر برنامه ها در این زمینه است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم از آسیب پذیر بودن شهر قم در برابر زلزله به دلیل عدم تناسب تجهیزات و امکانات با جمعیت شهری، زیاد بودن بافت فرسوده و وجود گسلها خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا عسگری قبل از ظهر چهارشنبه در جمع تعدادی از اعضای گروه داوطلب امداد و نجات محله در قم، بیان داشت: شهر مقدس قم به دلایلی همچون رشد سریع شهر، وجود بافت فرسوده بسیار، نبود ساختار منسجم و مدیریت واحد شهری، عدم تناسب تجهیزات و امکانات با جمعیت شهری، تراکم جمعیت، وجود گسلها و کمبود حوزه آموزش شهروندان، شهری آسیب پذیر در برابر پدیده زمین لرزه است.
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