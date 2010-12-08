به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه "خانه باحال خان" به نویسندگی و کارگردانی احمد درویشپور با هدف آموزش مهارتهای زندگی برای کودکان تولید میشود.
این مجموعه آموزش برخورد صحیح و کارشناسانه با رفتارهای ناشایست فرزندان، تشویق خردسالان به سرگرمیهای ذهنی و بازیهای گروهی، چگونگی رفتار با والدین و نکات تربیتی مربوط به چگونگی زندگی گروهی و ارتباط با اطرافیان، نکات مربوط به تغذیه سالم و تفریح سالم و سازنده قابل توجه والدین و مبارزه با انواع ترسهای روحی و روانی از پدیدههای معمول مثل ترس از تاریکی، تنهایی و..را به کودکان نمایش میدهد.
تاکنون 90 درصد از تصویربرداری این سریال به پایان رسیده است.
نظر شما