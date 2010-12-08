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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۳

خاله شادونه تهیه‌کننده شد

خاله شادونه تهیه‌کننده شد

مجموعه "خانه باحال خان" به تهیه‌کنندگی ملیکا زارعی (خاله شادونه) برای شبکه آموزش تهیه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مجموعه "خانه باحال خان"‌ به نویسندگی و کارگردانی احمد درویش‌پور با هدف آموزش مهارتهای زندگی برای کودکان تولید می‌شود.
 
این مجموعه آموزش برخورد صحیح و کارشناسانه با رفتارهای ناشایست فرزندان، تشویق خردسالان به سرگرمی‌های ذهنی و بازی‌های گروهی، چگونگی رفتار با والدین و نکات تربیتی مربوط به چگونگی زندگی گروهی و ارتباط با اطرافیان، نکات مربوط به تغذیه سالم و تفریح سالم و سازنده قابل توجه والدین و مبارزه با انواع ترسهای روحی و روانی از پدیده‌های معمول مثل ترس از تاریکی، تنهایی و..را به کودکان نمایش می‌دهد.
 
تاکنون 90 درصد از تصویربرداری این سریال به پایان رسیده است.
کد مطلب 1206878

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