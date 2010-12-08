عرضه بنزین 2 نرخی به دولت پیشنهاد شد

سید حمید حسینی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه دولت باید مطابق با مصوبات مجلس شورای اسلامی این قانون را در ابتدا با یک شیب ملایم قیمتی اجرایی کند، گفت: بر اساس توافق دولت و مجلس در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید در مجموع 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی ایران با اشاره به گذشت 9 ماه از آغاز سال و عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تصریح کرد: در مدت باقی مانده نباید انتظار داشت که تمامی منابع پیش بینی شده به صورت فشرده آزاد شود.

این کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه دولت تاکنون به ازای هر یک نفر 41 هزار تومان یارانه نقدی واریز کرده است، اظهار داشت: در مجموع تاکنون حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب مردم واریز شده است.

حسینی سهم یارانه صنایع و دولت را از یارانه ها حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان عنوان کرد و در خصوص نحوه آزاد سازی یارانه کالاهای مصرفی مردم، توضیح داد: پیشنهاد می شود دولت به جای آزاد سازی همزمان یارانه 200 نوع قلم کالا، تنها یارانه نفت خام و گاز طبیعی پالایشگاه‌ها را آزاد و واقعی کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه آزاد سازی این دو قلم کالا نسبت به 200 نوع کالا فشار و آثار روانی کمتری را به همراه دارد، تبیین کرد: با آزاد سازی یارانه نفت و گاز تحویلی به پالایشگاهها امکان عرضه محصولات و فرآورده های نفت و گاز با قیمتهای واقعی به بازار مصرف فراهم می شود.

حسینی با اعلام اینکه دولت باید برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به جای قیمت گذاری محصولات بیشتر به سمت سیاست گذاریها پیش برود، در خصوص مناسب ترین سناریو برای عرضه بنزین، توضیح داد: در صورت عرضه بنزین چند نرخی فشار و تبعات کمتری به جامعه مصرف وارد می شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پیشنهاد می شود قیمت گازوئیل با توجه به جایگاه استراتژیک این کالا در حمل و نقل بهای آن افزایش قابل توجه ای پیدا نکند، یادآور شد: در حال حاضر در کل کشورهای جهان به استثنای ترکیه بنزین با قیمت کامل تمام شده عرضه نمی شود.

به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی هم اکنون تمامی کشورهای منطقه به نوعی کمی یارانه برای عرضه بنزین و گازوئیل در نظر می گیرند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت تداوم سهمیه بندی بنزین، خاطر نشان کرد: باید همزمان با کاهش سهمیه ها و افزایش قیمت این فرآورده نفتی به صورت دو نرخی عرضه شود.