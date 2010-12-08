به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور چهرههای ادبی، هنری و دانشگاهی از ساعت 17 تا 20 در انجمن شاعران ایران برگزار خواهد شد.
در این مراسم تعدادی از چهرههای ادبی و اعضای انجمن شاعران ایران درباره مظاهر مصفا و آثارش سخنرانی خواهند کرد و اجرای موسیقی و شعرخوانی از دیگر بخشهای این مراسم است.
مظاهر مصفا در سال 1311 در قم به دنیا آمد. دوران تحصیلات اولیه خود را در مدرسه حکیم نظامی قم سپری کرد و تحصیلات خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی تا اخذ درجه دکتری از دانشگاه تهران ادامه داد.
از آثار او میتوان به پاسداران سخن، توفان خشم، تصحیح دیوان سنایی، تصحیح کلیات سعدی، تصحیح جوامع الحکایات عوفی و مجموعه شعرهای ده فریاد، سپیدنامه، سی پاره، سی سخن و شبهای شیراز اشاره کرد.
نظر شما