به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور چهره‌های ادبی، هنری و دانشگاهی از ساعت 17 تا 20 در انجمن شاعران ایران برگزار خواهد شد.

در این مراسم تعدادی از چهره‌های ادبی و اعضای انجمن شاعران ایران درباره مظاهر مصفا و آثارش سخنرانی خواهند کرد و اجرای موسیقی و شعرخوانی از دیگر بخش‌های این مراسم است.

مظاهر مصفا در سال 1311 در قم به دنیا آمد. دوران تحصیلات اولیه خود را در مدرسه حکیم نظامی قم سپری کرد و تحصیلات خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی تا اخذ درجه دکتری از دانشگاه تهران ادامه داد.

از آثار او می‌توان به پاسداران سخن، توفان خشم، تصحیح دیوان سنایی، تصحیح کلیات سعدی، تصحیح جوامع الحکایات عوفی و مجموعه شعرهای ده فریاد، سپید‌نامه، سی پاره، سی سخن و شب‌های شیراز اشاره کرد.

این مراسم پنجشنبه 18 آذر از ساعت 17 تا 20 در انجمن شاعران ایران واقع در خیابان شریعتی، خیابان شهید کلاهدوز(دولت)، نبش خیابان شهید نعمتی برگزار می‌شود.