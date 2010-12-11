اعضای حوزه هنری البرز با سیروس صابر دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ظهر شنبه دیدار سرپرست و اعضای حوزه هنری استان البرز با سیروس صابر، هنرمند و پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران در فضایی صمیمانه در منزل استاد برگزار شد.



در این دیدار، ضمن تقدیر از سال‌ها فعالیت صابر در عرصه تئاتر و سینما، مباحثی در خصوص فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان البرز مطرح شد و این هنرمند پیشکسوت آمادگی خود را جهت همکاری‌های بیشتر با هنرمندان جوان حوزه هنری استان البرز اعلام کرد.



سیروس صابر، ضمن بیان سابقه فعالیت خود و همکاری با هنرمندان پیشکسوت حوزه هنری افزود: در حال حاضر فضای تئاتر دچار بحران معنویت شده و رسالت حوزه هنری آن است که زمینه فعالیت هنرمندان جوان و متعهد را در این عرصه فراهم نماید.



همچنین در این دیدار عبدالحمید قره‌داغی، سرپرست حوزه هنری استان البرز گفت: برگزاری دیدارهای صمیمی با هنرمندان متعهد و پیشکسوت استان البرز و استفاده از تجربیات و راهنمایی‌های ارزنده آنها در زمینه فعالیت‌های هنری، روشن کننده مسیر هنرمندان جوان است که در آینده به طور مستمر ادامه خواهد داشت.



گفتنی است، سیروس صابر فعالیت هنری خود را از سال 1332 آغاز کرده و از جمله کارهای هنری او می‌توان به بازی در سریال پهلوانان ـ اولین سریال مطرح ایرانی، مردان آنجلس، مریم مقدس، یوسف پیامبر و ملک سیلمان اشاره کرد.



علاقمندان جهت آشنایی با فعالیت‌های حوزه هنری استان البرز می‌توانند با شماره 4473011-0261 تماس حاصل نموده و یا به پایگاه اطلاع رسانی این مرکز به آدرسwww.Artalborz.ir مراجعه نمایند.

