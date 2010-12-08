وضعیت آبهای زیرزمینی بوشهر به نقطه بحران رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهندس شاپور رجایی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کمیته انسجام بخشی آب و آبفای استان اظهار داشت: در حال حاضر منابع آب زیرزمینی استان به شدت با مشکل روبرو شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون میانگین بارندگی استان نسبت به دوره درازمدت 100 درصد کاهش داشته است، افزود: موضوع خشکسالی نیاز به برنامه ای دقیق و مدون دارد و باید برای منابع آب استان برنامه ریزی مدون داشته باشیم.
مدیرعامل آب منطقه ای استان بوشهر بر تشکیل شورای آب استان تاکید کرد و گفت: تشکیل شورای عالی آب استان یک ضرورت بوده که غفلت از آن موجب بروز مشکلات حادی در آینده خواهد شد.
رجایی افزود: شورای عالی آب می تواند در مناطق کشاورزی استان به عنوان یک مرکز تصمیم گیری بسیار قوی عمل کرده و نگاه جامع تری به مدیریت آب داشته باشد.
وی با طرح این پرسش که هم اکنون مقوله آب و جایگاه آن در استان کجاست ابراز داشت: کلیه تصمیم گیری های استان بوشهر در ابتدا می بایست به اطلاع مسئولان آب استان رسیده و پس از تصویب در این کمیته به استاندار انتقال داده شود.
رجایی با بیان این که ارائه یک برنامه مدون توسط معاونت های عمرانی و برنامه ریزی استانداری جهت مقابله با خشکسالی ضروری است، افزود: امروز موضوع آب باید یکی از دغدغه های اصلی و اساسی مسئولان ارشد استان بوده و نگاه ها بدان باید با حساسیت و عنایت ویژه ای باشد.
مدیر شرکت آبرسانی خلیج فارس نیز با بیان اینکه وضعیت فعلی آب استان، آرامش قبل از طوفان است، گفت: هم اکنون انشعابات خط آبرسانی کوثر افزایش پیدا کرده در حالی که وضعیت تولید آن نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش داشته است.
فرزاد جهانمرد با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر 200 روستا پس از کنگان تا مرز استان هرمزگان انشعاب گرفته اند، اظهار داشت: یکی از نگرانی های عمده ما افزایش این مشترکین بوده زیرا وضعیت بارندگی سال گذشته استان کهگیلویه و بویر احمد مطلوب نبوده است.
وی خواستار برنامه ریزی دقیق و مشخص جهت برگزاری این جلسات توسط رئیس کمیته انسجام بخشی استان شد.
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