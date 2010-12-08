وضعیت آبهای زیرزمینی بوشهر به نقطه بحران رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهندس شاپور رجایی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کمیته انسجام بخشی آب و آبفای استان اظهار داشت: در حال حاضر منابع آب زیرزمینی استان به شدت با مشکل روبرو شده است .

وی با بیان اینکه هم اکنون میانگین بارندگی استان نسبت به دوره درازمدت 100 درصد کاهش داشته است، افزود: موضوع خشکسالی نیاز به برنامه ای دقیق و مدون دارد و باید برای منابع آب استان برنامه ریزی مدون داشته باشیم.

مدیرعامل آب منطقه ای استان بوشهر بر تشکیل شورای آب استان تاکید کرد و گفت: تشکیل شورای عالی آب استان یک ضرورت بوده که غفلت از آن موجب بروز مشکلات حادی در آینده خواهد شد .

رجایی افزود: شورای عالی آب می تواند در مناطق کشاورزی استان به عنوان یک مرکز تصمیم گیری بسیار قوی عمل کرده و نگاه جامع تری به مدیریت آب داشته باشد .

وی با طرح این پرسش که هم اکنون مقوله آب و جایگاه آن در استان کجاست ابراز داشت: کلیه تصمیم گیری های استان بوشهر در ابتدا می بایست به اطلاع مسئولان آب استان رسیده و پس از تصویب در این کمیته به استاندار انتقال داده شود .

رجایی با بیان این که ارائه یک برنامه مدون توسط معاونت های عمرانی و برنامه ریزی استانداری جهت مقابله با خشکسالی ضروری است، افزود: امروز موضوع آب باید یکی از دغدغه های اصلی و اساسی مسئولان ارشد استان بوده و نگاه ها بدان باید با حساسیت و عنایت ویژه ای باشد .

مدیر شرکت آبرسانی خلیج فارس نیز با بیان اینکه وضعیت فعلی آب استان، آرامش قبل از طوفان است، گفت: هم اکنون انشعابات خط آبرسانی کوثر افزایش پیدا کرده در حالی که وضعیت تولید آن نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش داشته است .

فرزاد جهانمرد با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر 200 روستا پس از کنگان تا مرز استان هرمزگان انشعاب گرفته اند، اظهار داشت: یکی از نگرانی های عمده ما افزایش این مشترکین بوده زیرا وضعیت بارندگی سال گذشته استان کهگیلویه و بویر احمد مطلوب نبوده است .

وی خواستار برنامه ریزی دقیق و مشخص جهت برگزاری این جلسات توسط رئیس کمیته انسجام بخشی استان شد.