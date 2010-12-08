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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

بوشهر نیازمند آب شیرین کن با ظرفیت 10 هزار متر مکعب است

بوشهر نیازمند آب شیرین کن با ظرفیت 10 هزار متر مکعب است

بوشهر- خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر با اشاره به لزوم راه اندازی آب شیرین کن در استان بوشهر اظهار داشت: بوشهر نیازمند آب شیرین کن با ظرفیت 10 هزار متر مکعب است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهندس محسن درفشان بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کمیته انسجام بخشی آب و آبفای استان اظهار داشت: می توان با مصرف 25 مگا وات برق، 9 هزار متر مکعب آب تولید کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 60 درصد آب استان از خط کوثر و 40 درصد نیز از خط کازرون تأمین می شود، گفت:  وضعیت کنونی  آب استان بسیار نگران کننده است.

درفشان با بیان این که با نصب کنتورهای جدید می توان مصرف آب را کنترل کرد، گفت: هم اکنون مدیریت توزیع آب با بهترین شیوه و بدون پرت آن در دستور شرکت آبفای شهری استان قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر خواستار همکاری جدی آموزش و پرورش و ترویج فرهنگ صرفه جویی در مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس بوشهر شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر نیز گفت: در حال حاضر بیش از 30 تا 35 درصد آب های تولید شده در هنگام توزیع و در لوله ها و شبکه های مربوطه به هدر می روند.

مهندس محمد پردل با اشاره به رطوبت بالای استان اظهار داشت: با ایجاد آب شیرین کن ها و تهیه آب از رطوبت هوا می توان مقداری از نیازهای آبی استان را برطرف کرد.

وی تهیه فوری یک نظامنامه و ارسال آن برای استاندار بوشهر و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران را از مهم ترین نیازهای رفع مشکل آب استان دانست.

کد مطلب 1206884

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