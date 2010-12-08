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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

اجرای هشت مجلس تعزیه در فرهنگسرای نیاوران

همزمان با آغاز دهه اول ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان مجالس تعزیه به سرپرستی عظیم موسوی در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم از روز جمعه 19 آذرماه در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران آغاز خواهد شد و به مدت هشت شب تا روز 26 آذرماه ادامه پیدا می کند. نمایش تعزیه از ساعت 21 الی 23 به اجرا درمی‌آید و تماشای این هنر سنتی و آیینی برای عموم علاقه‌مندان رایگان است.

گروه شبیه‌خوانی عظیم موسوی در این هشت شب برنامه‌های تعزیه حضرت مسلم، تعزیه حر، حضرت قاسم، حضرت علی‌اکبر، حضرت ابوالفضل، تعزیه امام حسین (ع)، بازار شام و همچنین خرابه شام را اجرا می‌کنند.

اجرای مراسم تعزیه خوانی از جمله برنامه‌های ویژه هنری در نظر گرفته شده از سوی بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران جهت برگزاری در ایام محرم و صفر است. مجموعه فرهنگسرای نیاوران در این ایام برنامه‌های فرهنگی و هنری دیگری نیز در بخش هنرهای تجسمی و همچنین شب شعر دارد.

کد مطلب 1206889

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