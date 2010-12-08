بیشترین خدمت هدفمندی یارانه متوجه استانهای کم برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی ظهر چهارشنبه و در همایش احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر که به همت کمیته امداد و سازمان بازرگانی استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: بیشترین خدمت به دنبال اجرایی کردن قانون هدفمند کردن یارانه ها متوجه استان های کم برخوردار همچون کردستان است.

وی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر عده ای محدود از مردم ساکن در کلانشهرها و استانهای بزرگ بخش زیادی از یارانه های پرداختی توسط دولت را در اختیار دارند، این در حالیست که مردم ساکن در استانهای همچون کردستان سهمیه کمتری از یارانه ها دارند و به همین دلیل اجرایی کردن قانون هفدفمندی امری لازم و ضروری برای توسعه کشور به شمار می رود.

استاندار کردستان بیان داشت: دولت تمامی تمهیدات لازم برای اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها را انجام داده است ولی باید مردم نیز برای رسیدن به نتایج و دستاوردهای بهتر همکاری و مشارکت جدی در این بخش داشته باشند و بدون توجه به تبلیغات رسانه های غربی و تنها در جهت نهادینه کردن عدالت در کشور کمک کنند.

شهبازی با اشاره به تبلیغات دشمن و بهره گیری از رسانه های مختلف خبری و اطلاع رسانی، گفت: کشورهای غربی و دشمنان ایران اسلامی با بهره برداری از تمامی توان خبری و اطلاع رسانی خود تلاش خواهند کرد که در زمینه اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها خدشه ای وارد کنند که این دسیسه ها با همراهی و همکاری اقشار مختلف مردم به صورت کامل برطرف خواهد شد.

وی گفت: خوشبختانه تا این مرحله از اجرایی کردن این قانون، کردستان از جمله استان های پیشرو در کشور به شمار می رود و امیدواریم که با تلاش و جدیت مدیران و همکاری و مشارکت مردم، کردستان همچنان جزو استان های برتر و پیشرو کشور در راستای اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها باشد.

این همایش که تعدادی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، اصناف و بازاریان استان حضور داشتند، مدیر کل کمیته امداد، رئیس سازمان بازرگانی و امام جمعه سنندج نیز در خصوص لزوم رعایت امر به معروف و نهی از منکر و همچنین لزوم اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها سخنرانی کردند.