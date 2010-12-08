سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان،افزود: در فصل گذشته هیچ یک از تیمهای آسیایی ذوبآهن را نمیشناخت و این تیم اصفهانی را جدی نمیگرفت اما امسال همه به این تیم به عنوان یک مدعی نگاه میکنند و مقابل ما با انگیزه ظاهر میشوند.
وی با بیان اینکه گروه ما آسان نیست، تصریح کرد: هیچ تیمی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بدون برنامه ظاهر نمیشود و همه با هدف و انسجام کافی و برای حضور قدرتمند در آسیا، قدم به این مسابقات میگذارند.
مدافع تیم ذوبآهن اصفهان ادامه داد: شاید تیمهای رقیب ما برنامهریزی خود برای مسابقات آسیایی را شروع کرده باشند و از ما جلوتر باشند اما مهمترین مسئله شناخت این تیمها از ذوبآهن است که موجب سختتر شدن کار ما میشود.
وی با بیان اینکه برای ما مهم نیست که در گروه تیممان چه تیمهایی قرار دارند، اضافه کرد: ذوبها در فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا فینال را تجربه کردند و امسال نیز دوست دارند بار دیگر به فینال راه یابند و در حال حاضر تنها به پیروزی، موفقیت و جبران ناکامی فصل گذشته فکر میکنند.
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