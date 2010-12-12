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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

پیامهای عاشورا در رادیو قرآن تبیین می‌شوند

پیامهای عاشورا در رادیو قرآن تبیین می‌شوند

قیام امام حسین (ع) پس از گذشت قرنها هنوز هم در دل خود پیامهای مهمی برای جهانیان دارد به همین علت رادیو قرآن در ویژه برنامه "راه روشن" به بررسی بخشی از آموزه‌ها و پیامهای عاشورا می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه راه روشن کاری از گروه قرآن و تربیت است که در آن پیام عاشورا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

جایگاه امربه معرف و نهی از منکر در قرآن و روایات معصومین (ع) از محورهای مورد بحث این برنامه اعلام شده است.

طی این برنامه آثار و برکات امربه معروف و نهی از منکر و همچنین مراحل این فرهنگ حسنه از سوی کارشناسان برنامه حجج اسلام بهشتی و شیخ الاسلامی و دکتر محمدرضا جعفری بیان می شوند.

" راه روشن " از روز پنجم تا سیزدهم محرم ساعت 15:30 به مدت 60 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.

کد مطلب 1206892

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