به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه راه روشن کاری از گروه قرآن و تربیت است که در آن پیام عاشورا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.



جایگاه امربه معرف و نهی از منکر در قرآن و روایات معصومین (ع) از محورهای مورد بحث این برنامه اعلام شده است.



طی این برنامه آثار و برکات امربه معروف و نهی از منکر و همچنین مراحل این فرهنگ حسنه از سوی کارشناسان برنامه حجج اسلام بهشتی و شیخ الاسلامی و دکتر محمدرضا جعفری بیان می شوند.



" راه روشن " از روز پنجم تا سیزدهم محرم ساعت 15:30 به مدت 60 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.