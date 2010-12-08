شعر دفاع مقدس قابلیت جهانی شدن دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر و مترجم ادبیات عرب با اشاره به کنگره سراسری شعر دفاع مقدس گفت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس که متولی اصلی این حرکت فرهنگی است در این سالها توانسته توجه قشر وسیعی از شاعران را به مساله دفاع مقدس جلب کند.

وی ادامه داد: به گمان من مسئولان فرهنگی و در رأس آن برنامه‌ریزان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس باید به امر برگردان و معرفی ادبیات دفاع مقدس به زبانهای دیگر دنیا توجه کنند و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشند.

بیدج یادآور شد: من با توجه به شناختی که از کشورهای عربی نظیر سوریه و لبنان دارم با جرات می‌گویم که آنها تشنه دانستن درباره ادبیات جدید ما هستند اما تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است و امیدوارم که به زودی این خلأ جدی فرهنگی مرتفع شود.

بیدج گفت: متاسفانه وضعیت ترجمه در کشور ما مطلوب نیست و فرآیند ترجمه آثار فارسی به زبانهای دیگر و همچنین برگردان متون ادبی دیگر زبانها به فارسی معیوب است و باید ساماندهی شود.

این مترجم اضافه کرد: مشترکات فرهنگی میان ایران و کشورهای عرب‌زبان بسیار بیشتر از کشورهای اروپایی است، اما به اندازه‌ای که در کشور ما به ادبیات غرب توجه نشان داده می‌شود، به ادبیات عرب اهمیت نمی‌دهیم و حتی چهره‌‌های سرشناس و جهانی ادبیات عرب را هم در کشورمان معرفی نکرده‌ایم.

بیدج با اشاره به تاثیرپذیری دو ادبیات غنی فارسی و عربی از یکدیگر عنوان کرد: در گذشته نزدیک این قبیل مراودات میان ما و اعراب وجود داشت و از جهات متعددی با هم تعامل فرهنگی داشتیم، اما از مشروطه به این طرف توجه ما بیشتر معطوف به ادبیات غرب شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما هیچ‌گونه شناختی از آثار ادبی کشورهای همسایه خود نظیر پاکستان و عراق نداریم و همین‌طور نمی‌دانیم که در ادبیات چین یا کره چه تحولاتی روی داده است که این به طور قطع یک نقطه ضعف بزرگ برای ما تلقی می‌شود.

نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس تا نیمه دی در 30 استان کشور برگزار می‌شود.

