علت محرومیتم مصرف داروی ضداشتها بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، باشگاه صبای قم اعلام کرد که محسن بیاتی نیا که بایستی سه ماه دور از میادین باشد در این باره گفته است: پس از یک حادثه رانندگی و متعاقبا، عمل جراحی فک به پزشک مراجعه کردم به دلیل این که نمی‌توانستم فکم را تکان بدهم، پزشک معالج چند داروی ضد اشتها به من داد اما هرگز فکر نمی‌کردم که این دارو جزو داروهای ممنوعه باشد و در واقع این دارو فقط ضد اشتهاست و هیچ خاصیت نیروزایی ندارد اما چون در فهرست داروهای ممنوعه بوده ، دوپینگ من در آزمایش مثبت اعلام شده است.



بیاتی نیا درباره‌ دوران محرومیت خود گفت: خوشحالم که بی‌گناهی من و اینکه قصد دوپینگ نداشته‌ام به همه ثابت شد و یازده سال است فوتبال حرفه‌ای بازی می‌کنم و تاکنون در زندگی من چنین اتفاقی هرگز رخ نداده است. اهل دوپینگ و مسائلی از این دست نیستم و اتفاقی که این بار برای من رخ داد تنها از روی غفلت و ناآگاهی‌ام بود.



مهاجم محروم صبای قم در پایان گفت: پس از ابلاغ حکم محرومیت، تقاضای تجدید نظر کردم اما این تقاضا پذیرفته نشد و دیگر کاری از دست من برنمی‌آید و باید این سه ماه را از میادین دور باشم.



محسن بیاتی نیا مهاجم سی ساله صبای قم، که سابقه بازی در تیم‌های پاس، پیکان و استقلال تهران را دارد دو فصل پیش به صبا پیوست و در 55 مسابقه‌ای که با پیراهن صبا به میدان رفته است 21 گل به ثمر رسانده است.

