به گزارش خبرگزاری مهر ، در این مراسم که از ساعت 10 و 45 دقیقه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط داوود لاچینانی در دانشگاه تهران آغاز می شود، جواد اوجی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در خصوص اصلاح الگوی مصرف در حوزه انرژی و گاز طبیعی نکاتی را بیان می کند .

در ادامه مراسم محمد باقر قالیباف شهردار تهران پیرامون امر به معروف و فعالیت های شهرداری در حوزه شهر تهران ، پیش از خطبه ها سخنرانی خواهد کرد.

همچنین یکی از مداحان اهل بیت(ع) به مناسبت ایام عزاداری سرور سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به نوحه خوانی می پردازد.

خطبه های نماز جمعه نیز ساعت 12:5 به امامت آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اقامه خواهد شد .