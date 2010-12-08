فاطمه راکعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه آمادگی لازم برای برگزاری این همایش در سالجاری وجود ندارد، گفت: این همایش به دلیل تامین نشدن منابع مالی به سال آینده موکول شد.

وی در پاسخ به این پرسش که مشکلات مالی برای برگزاری این همایش حل شده است یا خیر؟ اظهار کرد: هم‌اکنون موانع مالی کمی برطرف شده است اما تامین کننده نیست.

راکعی ادامه داد: تعدادی حامی برای برگزاری این همایش اعلام آمادگی کردند اما نیاز ما را برای برگزاری برطرف نمی‌کند و ما در تلاش هستیم این همایش را از لحاظ کمی و کیفی خوب برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه فراخوان برگزاری این همایش به زودی اعلام می‌شود، گفت: با توجه به فراخوان علاقمندان می‌توانند آثارشان را تا 15 اسفندماه به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن نقد ادبی ایران بیان کرد:‌ طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این همایش اواسط اردیبهشت‌ماه سال 90 در تهران برگزار خواهد شد.

این شاعرهمچنین با اشاره به اینکه نخستین همایش "صد سال شعر زنان فارسی‌سرا" در مهرماه سال گذشته برگزار شده است، گفت: دومین همایش با محوریت شعرها و شخصیت پروین اعتصامی برگزار خواهد شد.

پیش از این قرار بود دومین همایش "صد سال شعر زنان فارسی‌سرا" در مهر یا آذرماه سال جاری برگزار شود.