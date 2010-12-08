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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۲

یزدانی خبر داد:

مرمت اسکلت چهار هزار ساله موزه سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: برای اولین بار مقدمات مرمت اسکلت چهار هزار ساله در موزه سمنان فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید یزدانی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه این اسکلت از زمان انتقال به موزه سمنان تا کنون، مورد مرمت قرار نگرفته بود، کارشناسان ارشد مرمت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان، اقدام به مرمت این اسکلت تاریخی کردند.

وی با اشاره به اینکه این اسکلت از سال 1375 به موزه سمنان منتقل شده است، افزود: اسکلت مذکور یکی از شاخص ترین آثار به نمایش گذاشته شده در موزه سمنان است و متعلق به زنی است که پیش از به دنیا آمدن کودکی در منطقه باستانی تپه حصار دامغان، از دنیا رفته است.

یزدانی گفت: مقدمات کار مرمت این اسکلت با انجام استحکام بخشی و وصالی(وصل کردن اجزای گسسته شده) ، تثبیت و غبار زدایی از اسکلت بدون مخدوش شدن ساختار اسکلت انجام شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان تاکید کرد: کار مرمت این اسکلت چهار هزار ساله، به طور اصولی و با کنترل مداوم رطوبت نسبی محیط برای جلوگیری از آسیب دیدن اسکلت در حین انجام مرمت، صورت گرفت.

موزه گرمابه پهنه سمنان ، در سال 856 هجری قمری به عنوان گرمابه ساخته شده است که به دلیل استحکام بنا تا سال 1355 همچنان به عنوان گرمابه مورد استفاده مردم قرار می گرفته و در سال 1356 در فهرست آثار ملی به ثبت می رسد که در سال 1377 به صورت یک موزه محلی گشایش می یابد.

 

کد مطلب 1206916

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