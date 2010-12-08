مرمت اسکلت چهار هزار ساله موزه سمنان

وی با اشاره به اینکه این اسکلت از سال 1375 به موزه سمنان منتقل شده است، افزود: اسکلت مذکور یکی از شاخص ترین آثار به نمایش گذاشته شده در موزه سمنان است و متعلق به زنی است که پیش از به دنیا آمدن کودکی در منطقه باستانی تپه حصار دامغان، از دنیا رفته است.
یزدانی گفت: مقدمات کار مرمت این اسکلت با انجام استحکام بخشی و وصالی(وصل کردن اجزای گسسته شده) ، تثبیت و غبار زدایی از اسکلت بدون مخدوش شدن ساختار اسکلت انجام شد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان تاکید کرد: کار مرمت این اسکلت چهار هزار ساله، به طور اصولی و با کنترل مداوم رطوبت نسبی محیط برای جلوگیری از آسیب دیدن اسکلت در حین انجام مرمت، صورت گرفت.
موزه گرمابه پهنه سمنان ، در سال 856 هجری قمری به عنوان گرمابه ساخته شده است که به دلیل استحکام بنا تا سال 1355 همچنان به عنوان گرمابه مورد استفاده مردم قرار می گرفته و در سال 1356 در فهرست آثار ملی به ثبت می رسد که در سال 1377 به صورت یک موزه محلی گشایش می یابد.
وی با اشاره به اینکه این اسکلت از سال 1375 به موزه سمنان منتقل شده است، افزود: اسکلت مذکور یکی از شاخص ترین آثار به نمایش گذاشته شده در موزه سمنان است و متعلق به زنی است که پیش از به دنیا آمدن کودکی در منطقه باستانی تپه حصار دامغان، از دنیا رفته است.
یزدانی گفت: مقدمات کار مرمت این اسکلت با انجام استحکام بخشی و وصالی(وصل کردن اجزای گسسته شده) ، تثبیت و غبار زدایی از اسکلت بدون مخدوش شدن ساختار اسکلت انجام شد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان تاکید کرد: کار مرمت این اسکلت چهار هزار ساله، به طور اصولی و با کنترل مداوم رطوبت نسبی محیط برای جلوگیری از آسیب دیدن اسکلت در حین انجام مرمت، صورت گرفت.
موزه گرمابه پهنه سمنان ، در سال 856 هجری قمری به عنوان گرمابه ساخته شده است که به دلیل استحکام بنا تا سال 1355 همچنان به عنوان گرمابه مورد استفاده مردم قرار می گرفته و در سال 1356 در فهرست آثار ملی به ثبت می رسد که در سال 1377 به صورت یک موزه محلی گشایش می یابد.
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