به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه از پیش اعلام شده قرار است تیم والیبال سفر خود به قطر به منظور شرکت در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های جهان را روز شنبه انجام دهد این در حالی است که هنوز هیچ بلیتی از سوی مسئولان قطری برگزار کننده این دوره از بازی‎ها به دست خودروسازان نرسیده است.

مرتضی عهدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: دعوت نامه رسمی شرکت در بازی‎ها روز گذشته به دستمان رسید و با دریافت آنها خیلی سریع برای صدور روادید اقدام شد. البته در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد و خیالمان از هر جهت راحت است. مشکل فعلی نداشتن بلیت است.

وی تصریح کرد: طبق برنامه قبلی قرار است بازیکنان و مربیان پیکان روز شنبه به قطر سفرکنند اما هنوز بلیتی به دستمان نرسیده است تا بر اساس بدانیم آیا سفر در زمان مقرر انجام می‎شود و اگر بله در چه ساعتی؟ در هر حال تمام هزینه‎ها بر عهده میزبان است. منتظر هستیم تا قطری‎ها با ارسال بلیت زمان و ساعت سفر را برای ما مشخص کنند.

ششمین دوره پیکارهای والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان از 24 آذرماه با حضور هشت تیم برتر جهان در دوحه قطر آغاز می‍شود. "ترنتینو" ایتالیا مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است.

پیکان در دوره پیشین این رقابت‎ها که در دوحه برگزار شد در رده چهارم جدول رده بندی قرار گرفت.