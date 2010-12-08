ادامه آلودگی هوا تا اوایل هفته آینده/ هوا از دوشنبه پاک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه شماره 75 روز چهارشنبه سازمان هواشناسی نقشه های پیش یابی نشان می دهد از روز دوشنبه هوای تهران و شهرهای آلوده پاک می شود و در روزهای جمعه و شنبه استانهای گیلان و مازندران و روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه در استان گلستان و شمال سمنان دمای هوای بین 4 تا 7 درجه افزایش می یابد.

همچنین از روز یکشنبه سامانه بارشی از نوار غربی وارد کشور می شود و طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در استانهای شمالی واقع در شمال غرب، غرب جنوب، و دامنه های مرکزی زاگرس سبب بارش باران، وزش باد و سپس کاهش قابل توجه دما می شود.

همچنین پیش بینی می شود که این شرایط در روز سه شنبه مناطق مرکزی، شمالی، شمال شرقی و تهران را با شدت کمتری تحت تاثیر قرار دهد.

با توجه به نفوذ این سامانه از روز دوشنبه تا پایان هفته آینده هوای شهرهای صنعتی و پر جمعیت از میزان آلاینده ها پاک خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، در روز یکشنبه در غرب و شمال غرب و در روز دوشنبه در غرب و دامنه های زاگرس مرکزی بارش از شدت بیشتری برخوردار است که در مناطق سردسیر و مرتفع به صورت برف پیش بینی می شود.

تهران همچنان در وضعیت هشدار

بر اساس اطلاعات ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران، امروز چهارشنبه نیز کیفیت هوا در شرایط هشدار است و بر میزان غلظت آلاینده های ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون افزوده و در میزان غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن تغییری حاصل نشده است. به این ترتیب میانگین غلظت دو آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط هشدار است.

با توجه به اینکه افزایش تشدید بیماری‌های قلبی و ریوی و مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماری قلبی و افراد مسن و افزایش تعداد تنفس درعموم افراد از عواقب جبران ناپذیر آلودگی هوا محسوب می شود بنابراین افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی مدت و سنگین در فضای باز اجتناب کنند.