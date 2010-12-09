عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با "برونیسلاو کوموروسکی" همتای لهستانی خود توافق کرد تا به جای استقرار سامانه موشکی دوران بوش در لهستان، موشکهای SM-3 را در این کشور مستقر کند.

- دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام کرد اسرائیل متعهد به توقف توسعه شهرک ها در اراضی اشغالی است.

- بارش شدید برف فرودگاه پاریس را به حالت تعطیل در آورد.

- یک شرکت کره جنوبی توافق گازی با ایران به ارزش 750 میلیون دلار امضا کرده است. این توافق برای توسعه دو فاز از حوزه گازی پارس جنوبی است.

- در پی افزایش تنشهای پس از انتخابات در هائیتی رئیس جمهوری این کشور معترضین را به آرامش دعوت کرد.

- میشل عون رئیس جریان آزاد ملی لبنان خواستار پایان دادن به پرونده شاهدان دروغین در کشور شد.

- "عبدالله عالم" معاون دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی خواستار اتخاذ موضع متحد تمام کشورهای اسلامی در برابر اسلام هراسی شد.

- یک گروه فعال در زمینه حقوق بشر در بحرین نگرانی عمیق خود را از آزار و اذیت فعالان و نقض حقوق آنها ابراز کرد.