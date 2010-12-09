به گزارش خبرنگار مهر، پل تاگرد اخیراً در قالب کتابی با عنوان "مغز و معنای زندگی" که توسط انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر شده به بررسی نسبت میان معنای زندگی و علوم اعصاب پرداخته است. او معتقد است که ذهن همان مغز است و واقعیت چیزی است که علم آنرا کشف می‌کند. مغز واقعیتها را با ترکیب و تلفیقی از ادراک و استدلال مورد شناسایی قرار می‌دهد.

پرسش در مورد معنای زندگی و چیستی آن از پرسشهای مطرح برای بشر بوده است. چرا زندگی ارزش زیستن دارد و چه چیزهایی باعث می‌شوند رفتارها و اعمال ما خوب و یا بد باشند از جمله این پرسشها است و این کتاب بر اساس رویکردهای فلسفی، روانشناختی و علوم اعصاب درصدد پاسخگویی به آنها است. در واقع علاوه بر معنا و چیستی زندگی در مورد ارزشهای موجود در آن نیز مورد بحث قرار گرفته و این دو مقوله در ارتباط با یکدیگر بررسی می‌شوند.



یکی از موضوعاتی که علوم اعصاب در مورد معنای زندگی مورد توجه قرار می‌دهد به کنار گذاشتن مفاهیم متافیزیکی در این بررسی است. علوم اعصاب برای بررسی معنای زندگی مفاهیمی چون روح، آزادی اراده و بی اخلاقی را به کناری می‌نهد. بر این اساس علوم اعصاب بر اساس مبانی این علم به بررسی موضوعاتی چون واقعیت، اخلاق و معنای زندگی می‌پردازد. تکامل علوم اعصاب نشان می‌دهد که چگونه موضوعات و مفاهیمی چون عشق و کار و حرفه دلایل متقن و خوبی برای یک یک زندگی به شمار می‌روند.



دکتر پل تاگرد استاد فلسفه، روانشناسی و علوم کامپیوتر در دانشگاه واترلوی کانادا در مورد این کتاب و محور اصلی بحث خود در این اثر به خبرنگار مهر گفت: برای بررسی چرایی زندگی مایل هستم به جمله کامو در کتاب "افسانه سیزیف" اشاره کنم.

وی افزود: پرسش "چرا خودتان را نمی‌کشید؟" را می‌توان در فلسفه کامو برجسته یافت. کامو کتاب "افسانه سیزیف" خود را با جمله‌ای دهشتناک آغاز می‌کند. او می‌گوید تنها مسأله مهم در فلسفه خودکشی است. او خودکشی را تنها موضوع مهم و واقعی در فلسفه می‌داند.



وی تصریح کرد: کامو ادیب و فیلسوف فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1957 است و برای او مسأله مهم قضاوت درباره ارزش زیستن و یا زندگی نکردن است. او پاسخ به این پرسش را مهمترین کار فلسفه می‌داند.

وی تأکید کرد: به گمان کامو اگر زندگی فاقد هدف و بی ارزش باشد در این صورت پیگیری و بررسی موضوعاتی چون ماهیت واقعیت و حقیقت، چیستی دانش و اخلاق محلی از اعراب ندارند و بی معنا خواهند بود.

مؤلف انقلابهای مفهومی" در ادامه خاطر نشان کرد: پرسش در مورد ارزش زندگی پرسشی مهم است. این در حالی است که در مورد ارزش خودکشی چندان پرسش نشده است. این پرسش که چرا شما خودتان را نمی‌کشید به منزله این است که شما دلایلی برای کشتن خود و تمایل شما به این موضوع وجود داشته باشد.

وی افزود: مطمئناً اگر زندگی سرشار از افسردگی، بدبختی و بیماری بود در این صورت پرسش مذکور به عنوان پرسش رایج در می‌آمد. ولی شاید تصور شود که این پرسش به هیچ وجه مطرح نیست. واقعیت چیزی غیر از این است و برخی از مردم به این پرسش و خودکشی به طور جدی می‌اندیشند.

استاد فلسفه دانشگاه واترلو با اشاره به اینکه بیشتر ما با چگونه زندگی کردن و اینکه چگونه زندگی خود را به پیش بریم مواجه هستیم، گفت: سؤال مهم در این کتاب این است که چه مؤلفه‌ها و ویژگی‌هایی باعث می‌شوند تا زندگی ارزشمند باشند. در پاسخ به این سؤال ادیان جوابها و پاسخهایی مبتنی بر اصول خود را دارند. از منظر دین معنای زندگی با نحوه ارتباط با خداوند ارتباط پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: روانشناس معاصر مارتین زیلیگمان معتقد است که سه حوزه و قلمروی اصلی زندگی ما عبارتند از: عشق، کار و حرفه و بازی.

وی افزود: برای اکثر مردم این سه حوزه دلایل کافی برای زندگی کردن و زیستن در اختیار می‌نهند. اگر زندگی فرد سرشار از عشق به خانواده و دوستان باشد و یا زندگی او سرشار از لذت کار و احساس سازنده بودن باشد و یا فرد خود را در شادی و فراغت بیابد در این صورت زندگی برای او معنا شده است. در این صورت پرسش کامو برای شما بی معنا خواهد شد.

مؤلف "انسجام در اندیشه و عمل" در پایان اظهار داشت: سعی بنده این است که در این کتاب با استفاده از شواهد و مستندات روان شناسی و علوم اعصاب نشان دهم که چگونه عشق، کار و بازی برای اکثر افراد معنای زندگی را می‌سازند.