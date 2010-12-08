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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

کتیبه نخستین فرهنگی شهید مازندران در آبادان پرده برداری شد

کتیبه نخستین فرهنگی شهید مازندران در آبادان پرده برداری شد

ساری - خبرگزاری مهر: همزمان با سی امین سالگرد شهادت نخستین شهید فرهنگی مازندران، کتیبه این شهید در محل شهادتش در آبادان پرده برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر از آبادان، سی امین سالگرد نخستین شهید فرهنگی مازندران ظهر چهارشنبه در منطقه ذوالفقاریه آبادان پرده برداری شد.

در این مراسم که مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز حضور داشت، به دستور وزیر آموزش و پرورش مدرسه ای به نام این شهید والامقام در محل شهادتش آبادان نامگذاری شد.
 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در مراسم پرده برداری از یادمان شهید ولی پور در سخنانی با تقدیر از عنایت وزیر آموزش و پرورش برای نامگذاری مدرسه ای به نام نخستین شهید فرهنگی مازندران در آبادان اظهار داشت: پاسداشت ارزش های ایثار و شهادت بر همگان واجب است.
 
عبدالوحید فیاضی با بیان اینکه هجرت از تعلقات انسانی و مادی را خصوصیات بارز شهداء دانست و تصریح کرد: فرهنگیان و دانش آموزان مازندران در دوران دفاع مقدس نقشی بی بدیل داشته که جای جای اهواز، آبادان و خرمشهر قهرمان به نام این شهیدان والامقام متبرک است.
کد مطلب 1206935

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