مسجد امام حسین (ع) نکاء در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، بخشدار هزارجریب نکاء با تایید این خبر به مهر اظهار داشت: عدم رعایت نکات ایمنی در مسجد موجب آتش گرفتن آن شد.

سید مهدی میری، افزود: آتش در این مسجد نیمه شب گذشته آغاز و به دلیل متصل بودن لوله خروجی بخاری به سقف چوبی مسجد امام حسین (ع) روستای سوچلما در آتش سوخت.

وی بیان داشت: متاسفانه به دلیل عدم وجود پایگاه آتش نشانی در بخش هزارجریب و بعد مسافت طولانی مسیر شهر تا روستا، تلاش اهالی روستا بی اثربود و این مسجد کاملا در آتش سوخت و تنها دیوارهای مسجد به جا مانده است.

میری یادآور شد: وجود پایگاه آتش نشانی از ضروریات لازم در بخش هزارجریب به لیل دور بودن وفاصله زیاد از شهر است که با توجه به رایزنی های مختلف، در این رابطه تا کنون هیچ اقدامی نشده است و سالانه به دلیل عدم وسایل اطفای حریق و عدم حضور به موقع ماموران آتش نشانی در مناطق دور دست هزارجریب نکا به واحد مسکونی فراوانی خسارت جبران ناپذیری وارد می شود.

وی خاطر نشان کرد: وجود پایگاه آتش نشانی در لایی و استخر پشت از ضروریات لازم منطقه بوده که باید در این راستا چاره اندیشی شود.

میری اضافه کرد: در این آتش سوزی تمام کتب مختلف موجود در مسجد، فرش، ظرف و بسیاری از اموال داخل مسجد در آتش سوخت.

بخشدار هزارجریب در خصوص خسارت وارد شده به مسجد بیان داشت: 60 میلیون تومان به این واحد خسارت وارد شده است و اکنون با توجه به ماه محرم، اهالی این روستا مکانی برای عزاداری ندارند.

وی ادامه داد: این روستا با دارا بودن 200 خانوار جمعیت از روستاهای بزرگ بخش هزارجریب است که با توجه به دارا بودن مسجد امام رضا (ع) در این روستا به دلیل جمعیت زیاد، این مسجد جوابگوی خیل عظیم عزاداران نیست.