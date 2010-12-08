انتقال نیرو در شبکه های درمان استان مرکزی به اراک با محدودیت مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سید رمضان محسن پور ظهر چهار شنبه در حاشیه رسیدگی به مشکلات مردم همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای تامین نظر بازنشستگان دانشگاه گفت: با ترفیع بازنشستگان و تکریم آنان موافقت شده است.

وی تصریح کرد: تمهیداتی نیز برای جذب فرزندان کارکنان بازنشسته در دانشگاه اتخاذ شده است.

وی با اشاره به مشکلات دانشجویان رشته های پزشکی در استان مرکزی گفت: بسیاری از دانشجویان از دور بودن محل زندگی خود تا شهر محل تحصیل ناراضی هستند که با توجه به محدودیتهای موجود در وزارت بهداشت و محدودیت در نقل و انتقال افراد به تهران با مشکل رو برو هستیم.

وی با تاکید بر اینکه برخی از درخواستها و مشکلات مردم در حوزه های خاص است، اظهار داشت: برای بررسی این مشکلات نیاز به انجام فعالیتهای تحقیقی و پژوهشی است.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس تاکید کرد: نامه های ریاست جمهوری باید با جدیت در دستور کار مدیران استان قرار داشته باشند و مدیران با محقق کردن دستورات ارائه شده زمینه را برای رفع مشکلات مردم فراهم کنند.