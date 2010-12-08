دهمین همایش پزشکان عمومی کشور دی ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر پیوندی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی، گفت:‌ این همایش یک روز به موضوعات کودکان، تغذیه، داخلی، طب کار، پوست، سردرد و کمردرد، چشم، فوریت ها، گوش و حلق و بینی، آسم و آلرژی، عفونی، روانپزشکی، طب ورزش ، هپاتیت B ، دیابت، مسمومیت های رایج، ،گیاهان دارویی، نازایی و ناباروری و رادیولوژی می پردازد.



معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی، ادامه داد: تمامی پزشکان عمومی کشور می توانند به منظور شرکت در این همایش از امروز -17 آذرماه - از طریق پایگاه اینترنتی سازمان نظام پزشکی به نشانی www.irimc.net نام نویسی کنند.



