همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شاه نظری، دبیر این همایش ظهر چهارشنبه در مراسم گشایش این همایش یکی از بزرگترین معضلات و چالش های اراضی ساحلی را مدیریت منابع آب عنوان کرد و گفت: در این مناطق علاوه بر اینکه آب های سطحی در فصول غیر زراعی بدون استفاده به دریا می ریزند و در فصول زراعی نیز به دلیل برداشت بی رویه آب از زهکش ها و آب زیر زمینی باعث هجوم آب شور دریا به این مناطق می شود.

وی با اشاره به اینکه از 441 مقاله ارسال شده 381 مقاله پس از داوری اساتید پذیرفته شده است، اظهار داشت: امیدواریم خروجی این همایش راهکارهای علمی و کاربردی برای مدیریت منابع آب باشد.

قربان علی نعمت زاده، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نیز به امنیت غذایی در دنیا اشاره کرد و گفت: استفاده درست از منابع آب و خاک باعث تولید موا غذایی خواهد شد که در این راستا باید فکر اساسی کنیم.

وی با بیان اینکه امروزه در انتهای مصرف منابع آب و خاک قرار داریم، بیان داشت: کاهش آب شیرین و خاک مرغوب تهدید جدی در بخش کشاورزی ایران و به ویژه مازندران است.

وی به وجود 52 میلیون هکتار زمین دشت در کشور اشاره کرد و ادامه داد: تا کنون از ظرفیت های زیاد آب و خاک بدون کارشناسی استفاده کرده ایم اما از این پس باید بهره وری از منابع آب و خاک را در اولویت قرار بدهیم.

در همایش ملی دو روزه مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، 69 مقاله به صورت سخنرانی و مابقی به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

مازندران دارای 460 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی است که 160 هزار هکتار از این اراضی غرقاب است.