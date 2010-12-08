بازدید 10ساعته وزیر دفاع از مراکز مهم صنعتی اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی در این بازدیدها که بیش از 10 ساعت به طول انجامید با حضور در شرکت آلومینیم سازی ایران، شرکت ماشین سازی اراک، واگن سازی پارس، شرکت آذر آب و شرکت ماشین سازی هپکو از نزدیک با فعالیت ها و توانمندی های این مراکز صنعتی آشنا شد.

وزیر دفاع در جریان بازدیدهای خود با تشکر و قدردانی از تلاش مدیران، متخصصان و کارگران سخت کوش، کارآمد و تحریم شکن تصریح کرد: با این اراده، انگیزه، توانایی، پویایی که در صنایع کشور موج می زند، تحریم ایران بزرگ، مقتدر و مستقل اقدامی بی اثر و مضحک است.

سردار وحیدی حضور پرشمار جوانان خلاق، مومن و با انگیزه در بخش صنعت کشور را نوید بخش آینده ای درخشان ذکر کرد و گفت: با همت مضاعف و کارمضاعف افق های روشن پیش روی ایران اسلامی است.

وزیر دفاع کار و تلاش در این بخش حیاتی را از مصادیق بارز آیه شریفه " والی الذین امنو و عملو الصالحات فلهم اجر غیر ممنون" دانست و گفت: اقدامات بسیار بزرگی که در صنایع مختلف اراک در حال انجام است و محصولات و دستاوردهای ارزشمند آنان است، حقیقتا مایه مباهات و سربلندی و افتخار ملی است.